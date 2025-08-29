Lula diz não ter pressa em retaliar EUA um dia após autorizar avanço da lei

Após autorizar o avanço da Lei da Reciprocidade, presidente Lula (PT) afirmou hoje que "não tem pressa" para usá-la e que a prioridade continua sendo a negociação com os Estados Unidos.

O que aconteceu

Lula autorizou que o processo andasse ontem. O presidente determinou que o Ministério das Relações Exteriores adotasse medidas para retaliações contra o tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros.

"Eu não tenho pressa de fazer qualquer coisa com a reciprocidade contra os Estados Unidos", afirmou o presidente. Em entrevista à Rádio Itatiaia nesta manhã, ele reclamou que toda a negociação internacional tem sido um "processo um pouco demorado".

O objetivo foi dar uma agilizada no processo. "Se você for tentar andar na forma, sabe, que todas as leis exigem o comportamento da Organização Mundial do Comércio, o comportamento das regras, você vai demorar um ano", afirmou Lula.

É, também, um posicionamento. "Nós temos que dizer para os Estados Unidos que nós temos coisas a fazer contra os Estados Unidos", justificou.

O Itamaraty vai comunicar o governo dos EUA. Caberá à Camex (Câmara de Comércio Exterior) a realização de consultas, investigações e medidas para a aplicação da reciprocidade. Assim que for definida, a decisão será comunicada oficialmente à Casa Branca.

A reciprocidade é vista como o último recurso pelo governo. A lei, aprovada pelo Congresso Nacional, não é apoiada por empresários brasileiros por receio de que a corda arrebente do lado mais economicamente vulnerável.

A lei foi criada como reação à guerra comercial. A possibilidade de adotar medidas de retaliação ganhou força em julho, após Trump anunciar a sobretaxa de 50% sobre a exportação de diversos produtos nacionais.

Contramedidas envolvem restrições diversas. A Lei da Reciprocidade autoriza limitar importações de bens e serviços, suspender concessões comerciais e de investimentos e excluir obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual.

Lula insistiu que vai seguir na negociação. Ele repetiu que o Brasil "está aberto ao diálogo com os Estados Unidos" e que o Itamaraty tem feito o possível para diminuir ou flexibilizar a sobretaxa.

Até então, é via de mão única. Desde o anúncio, em julho, o governo não tem conseguido um canal efetivo com a gestão de Donald Trump e as negociações não têm avançado.