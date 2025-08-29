Topo

Haddad pediu novo visto para agendas nos EUA nos próximos meses

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista ao UOL - Kleyton Amorim / UOL
Brasília

29/08/2025 17h50

Em meio às tensões com o governo norte-americano em função da taxação a produtos brasileiros, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu renovação do visto para cumprir agendas nos Estados Unidos nos próximos dois meses.

De 21 a 28 de setembro, está prevista a participação de Haddad na Climate Week, a Semana do Clima, em Nova York. O evento anual tem por objetivo promover ações em favor da sustentabilidade climática global.

No dia 23 de setembro, está marcada a sessão de abertura da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), na qual o presidente da República brasileiro faz o discurso de abertura. No ano passado, Haddad acompanhou Lula na ONU por ocasião da 79ª Assembleia Geral. O titular da Fazenda aproveitou a oportunidade para conduzir outras reuniões em Nova York, entre elas uma com a agência de classificação de risco Moody's. Pouco depois, em novembro, a agência elevou o rating do Brasil de Ba2 para Ba1, com perspectiva positiva.

Já em outubro deste ano, há previsão de ida de Haddad a Washington D.C., para a 4ª Reunião de Ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G20, entre os dias 15 e 16, e para a reunião anual do Fundo Monetário Nacional (FMI) e Banco Mundial, de 17 a 19 de outubro. Nessas agendas na capital americana, também está prevista a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

