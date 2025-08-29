Governo publica norma que iguala tratamento de fintechs ao de bancos

A Receita Federal publicou hoje a instrução normativa que iguala o tratamento das fintechs, empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros, ao dos bancos. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União e estabelece "medidas para o combate aos crimes contra a ordem tributária", inclusive aqueles relacionados ao crime organizado.

O que aconteceu

Receita Federal iguala as fintechs a outras instituições financeiras. A determinação busca ampliar a fiscalização e combater crimes relacionados às empresas financeiras. A publicação acontece um dia após a megaoperação que apurou a participação de fintechs na ocultação de recursos do crime organizado.

Esta Instrução Normativa estabelece medidas para o combate aos crimes contra a ordem tributária, inclusive aqueles relacionados ao crime organizado, em especial a lavagem ou ocultação de dinheiro e fraudes.

Instrução Normativa 2.278

Fintechs terão que justificar eventuais movimentações suspeitas. Com a mudança, as empresas financeiras precisarão dar mais informações sobre movimentações, em especial as consideradas suspeitas. A medida busca aumentar a fiscalização e a parceria da Receita com a PF (Polícia Federal).

Fisco avaliou que as fintechs se aproveitaram de "vácuo regulamentar". Em nota publicada na noite de ontem, a Receita disse que as empresas estavam livres das "obrigações de transparência e de fornecimento de informações" definidas para as instituições do segmento financeiro há mais de 20 anos. "O crime organizado sabe disso e aproveita essa brecha para movimentar, ocultar e lavar seu dinheiro sujo", diz o texto.

Norma equipara o tratamento das empresas do Sistema Financeiro. Conforme a determinação, a Cofis (Coordenação Geral de Fiscalização) da Receita Federal vai editar atos complementares para o cumprimento das determinações estabelecidas pela Lei do Sistema de Pagamentos Brasileiro. "Não estamos criando nada de novo, apenas adotando as definições da lei já existente", destacou a Receita na nota publicada ontem.

Ministro da Fazenda havia antecipado a edição da norma. Após a operação deflagrada ontem contra a atuação das fintechs para ocultar recursos do crime organizado, o ministro Fernando Haddad disse que as fintechs já estavam na mira do governo. A fintech central do esquema irregular teria movimentado R$ 47 bilhões entre 2020 e 2024, segundo a Receita.

Já estamos acompanhando o movimento de algumas fintechs que acabaram servindo de veículo para o crime organizado lavar dinheiro, e isso tem nos preocupado muito.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Operação Carbono Oculto identificou atuação irregular de fintechs. Em entrevista coletiva, Haddad afirmou que as associações criminosas utilizam "camadas" para esconder a origem dos recursos obtidos a partir das atividades ilícitas. "Para você chegar no patrimônio do criminoso, você precisa da inteligência dos auditores fiscais, que vão abrir as contas desses fundos e entender para onde o dinheiro está chegando", disse o ministro.

Ação mirou em fraudes e lavagem de dinheiro no ramo de combustíveis. Postos de combustíveis e outras empresas da cadeia de importação, produção e distribuição aparecem entre os alvos das ações realizadas em conjunto pela Polícia Federal, o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal. Segundo as investigações, fundos de investimento eram utilizados pela facção criminosa para ocultação patrimonial.