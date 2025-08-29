Governo entrega Orçamento de 2026 com superávit primário de 0,25% do PIB

O governo federal entregou hoje ao Congresso Nacional o PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) para 2026, no último dia útil antes do fim do prazo constitucional. A proposta prevê um reajuste real de 2,5% para o salário mínimo a partir de 1° de janeiro do ano que vem e um superávit primário de 0,25% do PIB.

O que aconteceu

O PLOA de 2025, protocolado no começo da noite prevê uma despesa total de R$ 2,42 trilhões. Desse montante, aproximadamente R$ 3,14 trilhões são despesas financeiras e R$ 3,2 trilhões, primárias.

O projeto prevê aumento acima da inflação para o salário mínimo. O novo valor, de R$ 1.631, mantém a política de valorização do salário mínimo e significa um aumento de R$ 113 em comparação com o salário mínimo atual, de R$ 1.518.

O plano prevê um superávit primário de R$ 34,3. A previsão é que o governo federal arrecade R$ 3,19 trilhões em receitas primárias.

O texto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso e ainda pode sofrer alterações. Os parlamentares têm direito de apresentar emendas que serão analisadas com a proposta final do Orçamento.

Projeções para a economia

O PLOA traz também as projeções do governo para indicadores fundamentais da economia. O texto apresenta uma previsão de crescimento de 2,5% para o PIB em 2026. Quanto à inflação, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a expectativa é de uma redução para 3,6%, após um resultado próximo de 5% neste ano. Essas projeções consideram uma taxa de câmbio média de R$ 5,76 por dólar, conforme as estimativas da pesquisa Focus, realizada semanalmente pelo Banco Central brasileiro.

Votação tem prazo até dezembro

Com a chegada da PLOA no Congresso, o material é documentado. O movimento resulta na definição de um calendário regimental com os prazos para a apresentação de emendas, publicação de relatórios e de emissão de pareceres durante a tramitação.

Texto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento. No colegiado, são realizados debates e audiências publicar para tratar sobre a composição do Orçamento. A lista dos convidados pode trazer integrantes do governo, membros da academia e especialistas no tema.

Parecer aprovado na comissão mista segue para o plenário. A PLOA é votada em sessão conjunta no Congresso Nacional, com a análise feita por deputados e senadores. O prazo-limite para a devolução do texto ao Executivo é o dia 22 de dezembro.