Dólar sobe após Lula autorizar processo para retaliação ao tarifaço

O dólar apresenta leve alta nesta manhã, após a decisão favorável do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a abertura de um processo para a aplicação da Lei da Reciprocidade contra os EUA. Às 9h44, a moeda norte-americana avançava 0,36% e era negociada por R$ 5,426.

O que aconteceu

Dólar comercial abre o dia em leve alta. A variação positiva da moeda norte-americana ante o real persiste desde os primeiros negócios da última sessão deste mês de agosto. Na máxima do dia, a divisa era vendida por R$ 5,434.

Ontem, a moeda dos EUA recuou 0,19%. A baixa correspondeu à quarta variação negativa da moeda norte-americana em relação ao real nas últimas cinco sessões. No período a divisa acumula queda de 1,3%.

Divisa caminha para desvalorização mensal. A última negociação de agosto tende a terminar com uma nova queda do dólar. Até a última sessão, a baixa acumulada do mês é de 3,5%, o equivalente a quase R$ 0,20. Em 2025, a moeda já caiu mais de 12%.

Lula autorizou avanço da Lei da Reciprocidade. O presidente da República determinou que o Itamaraty adotasse medidas para a aplicação das retaliações contra o tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros.

Lei foi criada como reação à guerra comercial. A possibilidade de adotar às medidas de retaliação vale a partir de julho, após Trump anunciar a sobretaxa de 50% sobre a exportação de diversos produtos nacionais.

Contramedidas envolvem restrições diversas. A Lei da Reciprocidade autoriza limitar importações de bens e serviços, suspender concessões comerciais e de investimentos e excluir obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual.