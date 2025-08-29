Brasil comunica os EUA sobre início de processo de retaliação de tarifas

O Brasil comunicou formalmente os EUA do início do processo para adoção de medidas da Lei da Reciprocidade, em resposta às taxas de 50% aplicadas a produtos importados do Brasil. A informação foi confirmada ao UOL pelo Ministério das Relações Exteriores.

O que aconteceu

Itamaraty comunica o governo dos EUA. A decisão foi comunicada oficialmente à Casa Branca pela embaixada brasileira nos EUA um dia após o presidente Lula ter autorizado o avanço das medidas de reciprocidade.

Análise pode levar 30 dias. A Camex (Câmara de Comércio Exterior) terá 30 dias para analisar os argumentos sobre a legalidade de acionar instrumentos de retaliação.

Negociar ainda é prioridade. Após ter autorizado o avanço da Lei da Reciprocidade, o presidente Lula (PT) afirmou hoje que "não tem pressa" para usá-la e que a prioridade continua sendo a negociação com os Estados Unidos.

A reciprocidade é vista como o último recurso pelo governo. A lei, aprovada pelo Congresso, não é apoiada por empresários brasileiros por receio de que a corda arrebente do lado mais economicamente vulnerável.

Esse é um processo que é um pouco demorado. Eu não tenho pressa de fazer qualquer reciprocidade com os Estados Unidos. Tomei a medida porque nós temos que fazer andar o processo. (...) Nós temos que dizer aos Estados Unidos que nós temos coisas para fazer contra os Estados Unidos

Lula em entrevista à Rádio Itatiaia

"Depende do Trump". Lula disse também que dependerá do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma conversa durante a reunião da Assembleia Geral da ONU, no mês que vem. "Eu não tenho problema com o Trump, ele é problema do povo americano que o elegeu. (...) O Brasil não recusa conversar, o que Brasil faz é não adotar a complexidade de vira-lata. Nós somos iguais e não queremos conversar com ninguém de forma subalterna", disse o presidente na entrevista.

O que diz a lei

Ela define quais ações estrangeiras podem ser alvo de retaliação brasileira. A lei da reciprocidade estabelece critérios para respostas a ações, políticas ou práticas unilaterais de país ou bloco econômico que "impactem negativamente a competitividade internacional brasileira". A norma valerá para países ou blocos que "interfiram nas escolhas legítimas e soberanas do Brasil".

Entre as contramedidas previstas estão diferentes tipos de restrições. A lei autoriza limitar importações de bens e serviços, suspender concessões comerciais e de investimentos e suspender obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual.

O Artigo 1º estabelece os critérios de aplicação. As medidas só podem ser adotadas quando houver impacto à competitividade internacional brasileira ou interferência direta em sua soberania.

O Artigo 3º autoriza o Conselho Estratégico da Camex (Câmara de Comércio Exterior), vinculado ao Executivo, a decidir sobre as medidas. Cabe ao órgão definir quais contramedidas serão aplicadas em cada caso.

A lei determina etapas obrigatórias antes de qualquer retaliação. O governo deve buscar negociação direta com o país ou bloco responsável, ou recorrer a organismos multilaterais, como a OMC (Organização Mundial do Comércio). Além disso, todas as medidas precisam ser proporcionais ao dano econômico sofrido pelo Brasil.