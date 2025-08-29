Topo

Economia

Associações destacam importância de norma que iguala fintechs a bancos

Regime estabelece regras rígidas - Getty Images
Regime estabelece regras rígidas Imagem: Getty Images

Do UOL, em São Paulo

29/08/2025 19h51

Quatro entidades representativas do setor financeiro e digital, ABCD (Associação Brasileira de Crédito Digital), ABFintechs (Associação Brasileira de Fintechs), Abipag (Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos) e Abranet (Associação Brasileira de Internet), divulgaram uma nota conjunta ressaltando a relevância da Instrução Normativa RFB nº 2.278, publicada hoje. A determinação estabelece "medidas para o combate aos crimes contra a ordem tributária", inclusive aqueles relacionados ao crime organizado.

O que aconteceu

Receita Federal iguala as fintechs a outras instituições financeiras. Segundo as entidades, a medida fortalece os mecanismos de prevenção e combate a ilícitos financeiros ao ampliar o alcance da obrigação de envio de informações à Receita Federal. Para as associações, a norma contribui diretamente para a transparência e para a proteção do ecossistema financeiro brasileiro.

Segurança e transparência. As organizações destacam que o novo instrumento jurídico se soma ao arcabouço regulatório já existente do Banco Central e à legislação aplicável às instituições de pagamento. De acordo com a nota, o regime estabelece regras rígidas voltadas à prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento ao terrorismo, gestão de riscos, prevenção a fraudes e boas práticas de governança.

Inclusão financeira. Na nota, as organizações lembram que as empresas de pagamento e fintechs desempenham papel fundamental na inclusão financeira de milhões de brasileiros, promovendo o acesso a serviços antes restritos à rede bancária tradicional. Elas destacam que o novo instrumento jurídico se soma ao arcabouço regulatório já existente do Banco Central e à legislação aplicável às instituições de pagamento.

As associações subscreventes reafirmam, assim, seu compromisso com um ambiente de negócios fértil para inovação, seguro para a sociedade e cada vez mais competitivo, em benefício do desenvolvimento sustentável do ecossistema financeiro.
Nota oficial

Por que importa

Operação identificou atuação irregular de fintechs. A decisão do governo acontece na esteira de três grandes operações de combate ao crime organizado, que identificaram um enorme esquema de lavagem de dinheiro.

Fintechs terão que justificar eventuais movimentações suspeitas. Com a mudança, as empresas financeiras precisarão dar mais informações sobre movimentações, em especial as consideradas suspeitas. A medida busca aumentar a fiscalização e a parceria da Receita com a PF (Polícia Federal).

Fisco avaliou que as fintechs se aproveitaram de "vácuo regulamentar". Em nota publicada na noite de ontem, a Receita disse que as empresas estavam livres das "obrigações de transparência e de fornecimento de informações" definidas para as instituições do segmento financeiro há mais de 20 anos. "O crime organizado sabe disso e aproveita essa brecha para movimentar, ocultar e lavar seu dinheiro sujo", diz o texto.

