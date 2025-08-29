A ABFintechs (Associação Brasileira de Fintechs) elogiou a determinação da Receita Federal que igualou o tratamento das instituições que prestam serviços financeiros ao dos bancos. "A atualização vem em um bom momento, mas já era necessária há bastante tempo", diz a entidade em nota.

O que aconteceu

ABFintechs elogiou decisão. A associação que representa as empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros diz que a atualização da Receita publicada no Diário Oficial "vem em um bom momento". "A atualização só se materializa agora, em 2025, reforçando a importância de o regulador acompanhar a evolução do mercado de forma ágil", afirma.

Fintechs terão que justificar eventuais movimentações suspeitas. Conforme a medida do Fisco, as fintechs de pagamentos e o arranjo do Pix passam a cumprir as obrigações de compartilhamento de dados para conformidade tributária e a prestação de informações sobre movimentações para combater crimes financeiros. O procedimento é o mesmo adotado com os bancos.

ABFintechs diz que o setor apoia integralmente as medidas. Em comunicado, a associação reforça o compromisso do setor com a "transparência, a segurança e a conformidade regulatória" e diz que vai ampliar a atuação proativa contra eventuais irregularidades no sistema.

Nosso compromisso é garantir que o ecossistema de fintechs siga sendo um vetor de inovação e inclusão financeira, atuando como aliado estratégico na integridade do sistema financeiro nacional .

ABFintechs, em nota

Selo de segurança vai aumentar a confiabilidade das empresas. A ABFintechs destaca ainda que o mecanismo da Fintech Segura ganhará um selo específico para o combate à lavagem de dinheiro e que convênios serão formalizados para uma colaboração estruturada com as autoridades.

Fisco avaliou que as fintechs se aproveitavam de "vácuo regulamentar". Em nota publicada na noite de ontem, a Receita disse que as empresas estavam livres das "obrigações de transparência e de fornecimento de informações" definidas há mais de 20 anos para as instituições do segmento financeiro. "O crime organizado sabe disso e aproveita essa brecha para movimentar, ocultar e lavar seu dinheiro sujo", diz o texto.

Normativa equipara o tratamento das empresas do sistema financeiro. A determinação atribui à Cofis (Coordenação Geral de Fiscalização) a responsabilidade de editar atos complementares para o cumprimento das determinações estabelecidas pela Lei do Sistema de Pagamentos Brasileiro. "Não estamos criando nada de novo, apenas adotando as definições da lei já existente", destacou a Receita na nota publicada ontem.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia antecipado a edição da norma. Após a operação deflagrada ontem contra a atuação das fintechs para ocultar recursos do crime organizado, Haddad disse que as fintechs já estavam na mira do governo. A fintech central do esquema irregular teria movimentado R$ 47 bilhões entre 2020 e 2024, segundo a Receita.

Já estamos acompanhando o movimento de algumas fintechs que acabaram servindo de veículo para o crime organizado lavar dinheiro, e isso tem nos preocupado muito.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Operação Carbono Oculto identificou atuação irregular de fintechs. Em entrevista coletiva, Haddad afirmou que as associações criminosas utilizam "camadas" para esconder a origem dos recursos obtidos a partir das atividades ilícitas. "Para você chegar no patrimônio do criminoso, você precisa da inteligência dos auditores fiscais, que vão abrir as contas desses fundos e entender para onde o dinheiro está chegando", disse o ministro.

Ação mirou em fraudes e lavagem de dinheiro no ramo de combustíveis. Postos de combustíveis e outras empresas da cadeia de importação, produção e distribuição aparecem entre os alvos das ações realizadas em conjunto pela Polícia Federal, o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal. Segundo as investigações, fundos de investimento eram utilizados pela facção criminosa para ocultação patrimonial.