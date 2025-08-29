7 dos 10 bilionários mais jovens do Brasil são de empresa de SC; veja lista

Sete dos dez bilionários mais jovens do Brasil são herdeiros da empresa catarinense de motores WEG, segundo lista da Forbes divulgada hoje.

O que aconteceu

Quem lidera a lista é Amelie Voigt Teles, de 20 anos, com patrimônio de R$ 3,4 bilhões. Em abril, ela perdeu o posto de bilionária mais jovem do mundo para Johannes von Baumbach, de 19 anos, herdeiro mais jovem da empresa farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim.

Amelie é filha de Cladis Voigt Trejes e dividiu com os irmãos (Pedro e Felipe Voigt) parte das ações detidas pela mãe na WEG. Pedro (R$ 3,6 bilhões) e Felipe (R$ 3,6 bilhões) aparecem na terceira e quarta colocações, respectivamente.

O segundo posto é ocupado por Lívia Voigt, também de 20 anos e com patrimônio de R$ 6,6 bilhões. Ela herdou parte das ações da WEG possuídas pela mãe, Valsi Voigt, e é neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da gigante catarinense de motores, que tem sede em Jaraguá do Sul.

Dentre os 300 bilionários brasileiros identificados pela Forbes Brasil em 2025, apenas 27 possuem menos de 40 anos de idade — em sua maioria, jovens herdeiros. No top 10 bilionários mais jovens do Brasil, apenas Pedro Franceschi, fundador da fintech Brex, não herdou a sua fortuna por meio de uma transferência geracional de ações.

Os bilionários mais jovens do Brasil em 2025

1. Amelie Voigt Trejes

Patrimônio: R$ 3,4 bi

Idade: 20 anos

Posição no ranking geral: 121

Fonte de riqueza: WEG

Amelie é filha de Cladis Voigt Trejes e dividiu com os irmãos (Pedro e Felipe Voigt) parte das ações detidas pela mãe na WEG. Amelie é a segunda bilionária mais jovem do mundo.

2. Lívia Voigt

Livia Voigt Imagem: Reprodução/VSCO @liviavoigt

Patrimônio: R$ 6,6 bi

Idade: 20 anos

Posição no ranking geral: 60

Fonte de riqueza: WEG

Lívia herdou parte das ações da WEG possuídas pela mãe, Valsi Voigt. É neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da gigante catarinense de motores.

3. Felipe Voigt Trejes

Patrimônio: R$ 3,6 bi

Idade: 23 anos

Posição no ranking geral: 114

Fonte de riqueza: WEG

Filho de Cladis Voigt Trejes. Dividiu com os irmãos (Pedro e Amelie Voigt) parte das ações detidas pela mãe na WEG.

4. Pedro Voigt Trejes

Patrimônio: R$ 3,6 bi

Idade: 23 anos

Posição no ranking geral: 114

Fonte de riqueza: WEG

Pedro e irmão de Felipe e Amelie Voigt Trejes.

5. Helena Marina da Silva Petry

Patrimônio: R$ 1,9 bi

Idade: 23 anos

Posição no ranking geral: 199

Fonte de riqueza: WEG

Helena Petry, filha de Marcia da Silva Petry, é herdeira direta do cofundador da WEG, Eggon João da Silva. Ela também se tornou titular de parte das ações da mãe na companhia.

6. Ana Flávia da Silva Petry

Patrimônio: R$ 1,9 bi

Idade: 26 anos

Posição no ranking geral: 199

Fonte de riqueza: WEG

Assim como sua irmã Helena Petry, Ana também herdou parte das ações da mãe Marcia da Silva Petry.

7. Dora Voigt de Assis

Patrimônio: R$ 6,6 bi

Idade: 27 anos

Posição no ranking geral: 60

Fonte de riqueza: WEG

Herdou parte das ações da WEG possuídas pela mãe, Valsi Voigt. É neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da gigante catarinense de motores.

8. Pedro Franceschi

Pedro Franceschi (dir.) Imagem: Brex/Divulgação

Patrimônio: R$ 3,3 bi

Idade: 28 anos

Posição no ranking geral: 125

Fonte de riqueza: Brex

Henrique Dubugras e Pedro Franceschi são fundadores da fintech Brex, com sede em São Francisco (EUA), criada para atender o mercado de cartões de crédito corporativos. Em janeiro de 2022, a empresa captou US$ 300 milhões das investidoras Greenoaks Capital e TCV, o que lhe garantiu uma avaliação de mercado de US$ 12,3 bilhões. Atualmente, a Forbes USA avalia a empresa em US$ 3,4 bilhões. Henrique e Pedro somam uma participação de 28% na startup. Além dos cartões de crédito corporativos, a Brex também lançou softwares de gerenciamento de despesas e de pagamento de contas comerciais.

9. Izabela Henriques Feffer

Patrimônio: R$ 2,3 bi

Idade: 28 anos

Posição no ranking geral: 165

Fonte de riqueza: Grupo Suzano

Bisneta do fundador Leon Feffer (1902-1999), os dois filhos de Jorge Feffer receberam as ações do pai na Suzano Holding. Jorge, no entanto, segue como acionista direto da empresa.

10. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles

Patrimônio: R$ 29,3 bi

Idade: 29 anos

Posição no ranking geral: 11

Fonte de riqueza: AB Inbev/3G Capital

Estreante na lista, Max Van Hoegaerden Herrmann Telles é o filho mais novo do bilionário Marcel Herrmann Telles, e vem assumindo a participação do pai na AB InBev, a maior cervejaria do mundo, proprietária da Ambev, além das demais participações. O discreto Max nasceu em São Paulo em novembro de 1995 e mora em Nova York. Ele já recebeu outras doações do pai, incluindo participação na São Carlos Empreendimentos.