UOL é finalista no Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário

Três reportagens do UOL são finalistas do 2º Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário - Direitos Humanos, Cidadania e Tecnologia.

O jornalista Luís Adorno foi indicado com duas reportagens: "Onde a polícia mata mais do que o crime", na categoria Direitos Humanos, Cidadania e Meio Ambiente, e "Quem tem medo das câmeras corporais?", na categoria Inteligência Artificial, Inclusão Digital e Desinformação.

Ambas as indicações são no formato Jornalismo de vídeo.

Também na categoria Inteligência Artificial, Inclusão Digital e Desinformação, mas no formato Jornalismo de texto, os jornalistas Mateus Coutinho, Letícia Casado e Rafael Neves foram indicados com a série de reportagens "Delegado que investiga Bolsonaro relatou ameaça uma semana após indiciá-lo"; "PF apura exposição em massa de dados pessoais para intimidar delegado"; "Esquema contra Moraes foi descoberto por CNH, suborno e ameaça de morte"; "PF: Marcos do Val obstruiu inquérito e corrompeu menor para atacar delegado" e "Moraes apontou má-fé de representante do X no Brasil para não ser intimada".

Os vencedores serão anunciados durante cerimônia marcada para 10 de setembro, no Salão Branco do STF, em Brasília.

O prêmio é promovido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) junto com os tribunais superiores (TSE, STJ, STM e TST) e conselhos de justiça (CNJ e CJF) e tem por objetivo incentivar a produção de reportagens que evidenciem o papel do Judiciário na promoção da cidadania, dos direitos humanos e da justiça social.