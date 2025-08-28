Quando é o 5º dia útil de setembro? Veja até quando o salário deve cair

O quinto dia útil do mês de setembro será em 5 de setembro, que cairá em uma sexta-feira. Trabalhadores com carteira assinada devem receber o salário até essa data.

O que aconteceu

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no artigo 459, determina que o pagamento seja feito até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhador. Em setembro, o quinto dia útil cai no dia 5 de setembro (sexta-feira).

Os dias úteis são contados de segunda-feira a sábado. Para o cálculo, são considerados apenas dias úteis com expediente normal, excluindo domingos e feriados nacionais.

Primeiro dia útil: 1º de setembro (segunda-feira)

1º de setembro (segunda-feira) Segundo dia útil: 2 de setembro (terça-feira)

2 de setembro (terça-feira) Terceiro dia útil : 3 de setembro (quarta-feira)

: 3 de setembro (quarta-feira) Quarto dia útil: 4 de setembro (quinta-feira)

4 de setembro (quinta-feira) Quinto dia útil: 5 de setembro (sexta-feira)

Apesar de os bancos não funcionarem, o sábado também é considerado dia útil e, portanto, entra na agenda de pagamento. A definição é sustentada pela Instrução Normativa nº 02/2021, do Ministério do Trabalho e Emprego, que reforça a obrigatoriedade de pagamento até o quinto dia útil, incluindo o sábado, seja ele trabalhado ou não.

O mês de setembro de 2025 terá 26 dias úteis. Há o feriado nacional em 7 de setembro — Independência do Brasil —, mas a data cairá num domingo, o que não interfere no cálculo.