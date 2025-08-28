Topo

Economia

Piscicultores afetados por tarifa dos EUA pedem estímulo ao mercado interno

Até 99% da tilápia brasileira era exportada aos EUA no começo de 2025. - Reprodução/Divulgação/C. Vale
Até 99% da tilápia brasileira era exportada aos EUA no começo de 2025. Imagem: Reprodução/Divulgação/C. Vale
Gustavo Ávila

Do UOL, em São Paulo

28/08/2025 19h07

Piscicultores afetados pelo tarifaço norte-americano consideram que as medidas do governo federal para estimular o mercado interno são promissoras, mas não garantem efetivamente que a produção será absorvida pelo consumo.

Nesta semana, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) publicou uma portaria que autoriza a compra de tilápia sem licitação para consumo na merenda escolar e outros serviços públicos, sem no entanto assegurar que essas compras acontecerão.

O que aconteceu

A tilápia é o pescado mais produzido no Brasil. Esse peixe, vendido no mercado local sob o nome comercial de Saint Peter, representa 68,36% da produção total, e no início de 2025 até 99% dela era vendida para os EUA. Com as tarifas de 50% impostas pelo governo de Donald Trump, as exportações do produto ao país podem chegar perto de zero até o fim do ano, diz a PeixeBR (Associação Brasileira da Piscicultura). Exportadores temem pelos prejuízos e falam até na possibilidade de abandono da produção.

A portaria desta semana libera a compra sem licitação dos pescados e de outros seis produtos que foram taxados pelos EUA. A dispensa se aplica apenas a produtores que comprovadamente sofreram prejuízos ao deixar de exportar para o mercado norte-americano.

Medida é positiva, mas insuficiente para que os peixes passem a ser comprados por estados e municípios, diz Abipesca. A associação afirmou em nota que é preciso haver divulgação e aplicação pelos órgãos públicos. A suspensão da necessidade de licitação é benéfica e facilita negócios, mas é preciso incluir efetivamente o peixe nos cardápios dos serviços públicos para impulsionar as vendas para os governos.

Defendemos uma campanha nacional de divulgação para estimular prefeituras, governos estaduais e entidades a abrirem editais de chamamento, cadastrarem propostas e ampliarem a aquisição de pescado.

Abipesca (Associação Brasileira da Indústria de Pescados)

Governo divulgou informação imprecisa

Ao divulgar a dispensa da licitação, na terça-feira, o governo federal foi impreciso ao anunciar que iria comprar os alimentos diretamente. A União não pode garantir isso, pois não tem competência para decidir os produtos presentes em cardápios, que são escolhidos pelos nutricionistas de cada serviço público. A única mudança realmente garantida é que não há mais necessidade de licitação para compra pública desses alimentos.

Procurado pelo UOL, o Ministério da Educação negou que terá influência na compra dos produtos. O órgão alegou que a escolha é papel de estados, municípios e profissionais contratados para montar cardápios. Apesar disso, o anúncio publicado no site do governo federal dizia que as compras aconteceriam, inclusive por meio da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), que ainda não respondeu à solicitação do UOL.

A legislação do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) [...] não define quais itens devem ser comprados, justamente para permitir que estados e municípios considerem suas particularidades locais e respeitem a diversidade cultural e alimentar de cada região. [..] A gestão operacional é [dos cardápios] é realizada diretamente pelos estados e municípios.

Ministério da Educação

São Paulo, Paraná e Minas Gerais, s maiores produtores de tilápia, não confirmaram se irão aumentar a compra pública do alimento. O estado do Paraná foi o único a responder à solicitação do UOL. Disse que já inclui o peixe e os outros alimentos da lista em serviços públicos de alimentação. Os três estados ainda não confirmaram se irão aumentar o volume das compras para reduzir prejuízos a exportadores.

Impacto decisivo

Após tarifaço, empresa paranaense teve queda de 55,4% no faturamento das exportações de tilápia. Antes do tarifaço, a cooperativa agroindustrial C. Vale exportava em média 627 toneladas por mês da sua unidade de Palotina (PR). Agora, está despachando apenas 280 toneladas. O abate, que era de 200 mil tilápias por dia, foi reduzido para 192 mil.

Essa medida afeta desde o produtor rural até o consumidor final, comprometendo a sustentabilidade econômica e social de um setor que gera empregos, renda e desenvolvimento para várias regiões do país

Reni Girardi, diretor industrial da cooperativa C. Vale

Cooperativa C.Vale - Reprodução/Divulgação/C. Vale - Reprodução/Divulgação/C. Vale
Após tarifaço, empresa paranaense teve queda de 60% no faturamento das exportações de tilápia; volume da produção do peixe caiu 55,4%.
Imagem: Reprodução/Divulgação/C. Vale

Cooperativa diz que substituição do mercado é um desafio, porque implica suspender exportações já rotineiras. O segmento de peixes da empresa tem 1.405 funcionários e faturou mais de R$ 760 milhões em 2024. A C. Vale ainda avalia a possibilidade de utilizar os recursos de financiamento anunciados pelo governo federal, que abriu uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas afetadas pelo tarifaço.

Para exportadora do interior de São Paulo, taxação é o maior desafio já enfrentado. Em 15 anos de existência, a Fider Pescados investiu no aprimoramento e na conquista de certificações de produção, e agora ver esse esforço ir por água abaixo.

Impacto na criação pode levar alguns meses. "A produção ainda vai acontecer, porque o peixe que sai até dezembro já está na água", disse Juliano Kubitza, diretor da Fider. Piscinas da companhia, que emprega 450 pessoas diretamente e 2.000 indiretamente, ainda estão cheias, e a produção demora cerca de oito meses entre o nascimento e o abate dos peixes. Kubitza afirma que os empregos estão mantidos por enquanto, mas podem ser afetados no futuro, e que os investimentos nesse setor já foram paralisados.

Mercadoria da companhia está sendo redistribuída no Brasil, mas preços podem cair devido à alta oferta. A Fider cogita abandonar a produção do pescado se isso permanecer. O Canadá é um possível destino para substituir os EUA, mas a população é pequena para absorver o volume de vendas. A Europa não é uma opção, porque seu mercado ainda não é aberto.

Nenhum mercado se compara ao dos EUA, que têm 340 milhões de habitantes e cultura de consumo do pescado, avalia a Fider. As vendas ao país seguem, mas em baixo volume. A exportação para a Ásia é inviável porque, devido à longa distância, seria preciso enviar os peixes congelados, o que reduz o seu valor no mercado. Para os EUA, o peixe embarca ainda fresco, por via área.

O Brasil é o país que reúne as melhores características do mundo para criar tilápia. A gente tem água, clima e matéria-prima para fazer ração e tem um grande mercado consumidor aqui também. Esse mundo de água que a gente tem nos lagos de hidrelétrica, isso é perfeito

Juliano Kubitza, diretor da Fider Pescados

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Economia

Piscicultores afetados por tarifa dos EUA pedem estímulo ao mercado interno

Quando é o 5º dia útil de setembro? Veja até quando o salário deve cair

Letícia Casado: 'Diretora do Fed ganhou força no embate com Trump'

Ela largou os EUA, virou 'nômade' e hoje ganha R$ 37 mil com 20h por semana

STF nega recurso do governo contra exclusão de receitas do Judiciário do arcabouço fiscal

Lula diz que IR será votado na semana que vem, mas decisão é de Hugo Motta

Alvo da operação da PF, Trustee renunciou a fundo investigado ontem à noite

Leilão de imóveis do Santander tem casa por R$ 48 mil e desconto de até 67%

UOL é finalista no Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário

Conselho de Medicina de PE abre concurso com vagas de até R$ 9.500

Reag, empresa acusada de lavar dinheiro para PCC, dá nome a cinema de SP