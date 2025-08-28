Piscicultores afetados por tarifa dos EUA pedem estímulo ao mercado interno

Piscicultores afetados pelo tarifaço norte-americano consideram que as medidas do governo federal para estimular o mercado interno são promissoras, mas não garantem efetivamente que a produção será absorvida pelo consumo.

Nesta semana, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) publicou uma portaria que autoriza a compra de tilápia sem licitação para consumo na merenda escolar e outros serviços públicos, sem no entanto assegurar que essas compras acontecerão.

O que aconteceu

A tilápia é o pescado mais produzido no Brasil. Esse peixe, vendido no mercado local sob o nome comercial de Saint Peter, representa 68,36% da produção total, e no início de 2025 até 99% dela era vendida para os EUA. Com as tarifas de 50% impostas pelo governo de Donald Trump, as exportações do produto ao país podem chegar perto de zero até o fim do ano, diz a PeixeBR (Associação Brasileira da Piscicultura). Exportadores temem pelos prejuízos e falam até na possibilidade de abandono da produção.

A portaria desta semana libera a compra sem licitação dos pescados e de outros seis produtos que foram taxados pelos EUA. A dispensa se aplica apenas a produtores que comprovadamente sofreram prejuízos ao deixar de exportar para o mercado norte-americano.

Medida é positiva, mas insuficiente para que os peixes passem a ser comprados por estados e municípios, diz Abipesca. A associação afirmou em nota que é preciso haver divulgação e aplicação pelos órgãos públicos. A suspensão da necessidade de licitação é benéfica e facilita negócios, mas é preciso incluir efetivamente o peixe nos cardápios dos serviços públicos para impulsionar as vendas para os governos.

Defendemos uma campanha nacional de divulgação para estimular prefeituras, governos estaduais e entidades a abrirem editais de chamamento, cadastrarem propostas e ampliarem a aquisição de pescado.

Abipesca (Associação Brasileira da Indústria de Pescados)

Governo divulgou informação imprecisa

Ao divulgar a dispensa da licitação, na terça-feira, o governo federal foi impreciso ao anunciar que iria comprar os alimentos diretamente. A União não pode garantir isso, pois não tem competência para decidir os produtos presentes em cardápios, que são escolhidos pelos nutricionistas de cada serviço público. A única mudança realmente garantida é que não há mais necessidade de licitação para compra pública desses alimentos.

Procurado pelo UOL, o Ministério da Educação negou que terá influência na compra dos produtos. O órgão alegou que a escolha é papel de estados, municípios e profissionais contratados para montar cardápios. Apesar disso, o anúncio publicado no site do governo federal dizia que as compras aconteceriam, inclusive por meio da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), que ainda não respondeu à solicitação do UOL.

A legislação do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) [...] não define quais itens devem ser comprados, justamente para permitir que estados e municípios considerem suas particularidades locais e respeitem a diversidade cultural e alimentar de cada região. [..] A gestão operacional é [dos cardápios] é realizada diretamente pelos estados e municípios.

Ministério da Educação

São Paulo, Paraná e Minas Gerais, s maiores produtores de tilápia, não confirmaram se irão aumentar a compra pública do alimento. O estado do Paraná foi o único a responder à solicitação do UOL. Disse que já inclui o peixe e os outros alimentos da lista em serviços públicos de alimentação. Os três estados ainda não confirmaram se irão aumentar o volume das compras para reduzir prejuízos a exportadores.

Impacto decisivo

Após tarifaço, empresa paranaense teve queda de 55,4% no faturamento das exportações de tilápia. Antes do tarifaço, a cooperativa agroindustrial C. Vale exportava em média 627 toneladas por mês da sua unidade de Palotina (PR). Agora, está despachando apenas 280 toneladas. O abate, que era de 200 mil tilápias por dia, foi reduzido para 192 mil.

Essa medida afeta desde o produtor rural até o consumidor final, comprometendo a sustentabilidade econômica e social de um setor que gera empregos, renda e desenvolvimento para várias regiões do país

Reni Girardi, diretor industrial da cooperativa C. Vale

Após tarifaço, empresa paranaense teve queda de 60% no faturamento das exportações de tilápia; volume da produção do peixe caiu 55,4%. Imagem: Reprodução/Divulgação/C. Vale

Cooperativa diz que substituição do mercado é um desafio, porque implica suspender exportações já rotineiras. O segmento de peixes da empresa tem 1.405 funcionários e faturou mais de R$ 760 milhões em 2024. A C. Vale ainda avalia a possibilidade de utilizar os recursos de financiamento anunciados pelo governo federal, que abriu uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas afetadas pelo tarifaço.

Para exportadora do interior de São Paulo, taxação é o maior desafio já enfrentado. Em 15 anos de existência, a Fider Pescados investiu no aprimoramento e na conquista de certificações de produção, e agora ver esse esforço ir por água abaixo.

Impacto na criação pode levar alguns meses. "A produção ainda vai acontecer, porque o peixe que sai até dezembro já está na água", disse Juliano Kubitza, diretor da Fider. Piscinas da companhia, que emprega 450 pessoas diretamente e 2.000 indiretamente, ainda estão cheias, e a produção demora cerca de oito meses entre o nascimento e o abate dos peixes. Kubitza afirma que os empregos estão mantidos por enquanto, mas podem ser afetados no futuro, e que os investimentos nesse setor já foram paralisados.

Mercadoria da companhia está sendo redistribuída no Brasil, mas preços podem cair devido à alta oferta. A Fider cogita abandonar a produção do pescado se isso permanecer. O Canadá é um possível destino para substituir os EUA, mas a população é pequena para absorver o volume de vendas. A Europa não é uma opção, porque seu mercado ainda não é aberto.

Nenhum mercado se compara ao dos EUA, que têm 340 milhões de habitantes e cultura de consumo do pescado, avalia a Fider. As vendas ao país seguem, mas em baixo volume. A exportação para a Ásia é inviável porque, devido à longa distância, seria preciso enviar os peixes congelados, o que reduz o seu valor no mercado. Para os EUA, o peixe embarca ainda fresco, por via área.

O Brasil é o país que reúne as melhores características do mundo para criar tilápia. A gente tem água, clima e matéria-prima para fazer ração e tem um grande mercado consumidor aqui também. Esse mundo de água que a gente tem nos lagos de hidrelétrica, isso é perfeito

Juliano Kubitza, diretor da Fider Pescados