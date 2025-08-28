Lula diz que IR será votado na semana que vem, mas decisão é de Hugo Motta

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que o Congresso Nacional votará na semana que vem a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, embora caiba ao presidente da Câmara marcar a data de votação em meio à tentativa do PL de mudar o projeto.

O que aconteceu

Lula afirmou que a votação da isenção do IR será na semana que vem. "O Congresso vai votar na semana que vem a isenção do Imposto de Renda até R$ 5.000 para todo o povo brasileiro, e vai taxar as pessoas que ganham mais de R$ 1 milhão por ano, que paga um pouquinho; [vão pagar] 10% pra poder compensar", disse ele durante entrevista ao "Balanço Geral de Minas", da TV Record.

Data para votação não cabe ao presidente da República. Embora a votação seja esperada para a semana que vem, é o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), quem define a data. Na semana passada, ele votou a urgência para a votação do texto, o que acelera a tramitação, mas não define a data exata para que o Plenário decida sobre o projeto.

Além disso, a oposição está tentando desidratar a proposta. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, quer tirar do projeto a cobrança do IR de quem ganha mais de R$ 1 milhão. A cobrança dos mais ricos serviria para compensar a isenção aos mais pobres. "Ele [o governo] que se vire" para compensar a isenção, afirmou ontem o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ).

Na entrevista, Lula disse que os ricos não querem pagar mais IR. "Os ricos não querem pagar, mas vão ter que pagar porque nós queremos fazer justiça tributária", afirmou. "[Vamos colocar] os pobres no orçamento e os ricos no Imposto de Renda", disse.

Lula agradece o Congresso

Apesar da movimentação da oposição, Lula agradeceu o Parlamento. "É fácil governar quando você tem maioria. Eu tenho 70 deputados em 513, nove senadores em 81. Com aliados de esquerda, 130. Com os outros aliados que construí, consigo maioria", afirmou. "Sou agradecido porque aprovamos 99% do que queríamos, inclusive algo inédito neste país: uma reforma tributária."

Apesar da estimativa, o governo perdeu muitas quedas de braço no Congresso. A última foi a implantação da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para investigar desvios nos benefícios dos aposentados do INSS. Mesmo com maioria na comissão, o governo não conseguiu emplacar nem o presidente, nem o vice nem o relator.