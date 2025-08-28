Leilão de imóveis do Santander tem casa por R$ 48 mil e desconto de até 67%

O Santander promove um leilão com 61 imóveis residenciais e descontos que chegam a 67%.

O que aconteceu

O leilão é online, vai até o dia 2 de setembro, às 15h (de Brasília), e é organizado pela SOLD Leilões. De acordo com o edital, os imóveis foram retomados devido a dívidas relacionadas a IPTU, condomínio ou financiamento.

Há opções de casas, apartamentos e terrenos. Entre os imóveis à venda, há opções em 18 estados: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

O imóvel com maior desconto está localizado na cidade de Pérola, no Paraná. Trata-se de um lote de R$ 50 mil de 831 m² e que, segundo o anúncio, está com o preço 67% abaixo da avaliação.

Já o imóvel mais em conta fica em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É uma casa de 360 m² com lances a partir de R$ 48.500 -e 50% abaixo da avaliação.

Os interessados devem se cadastrar na plataforma Superbid Exchange para avaliar os imóveis e ofertar lances ou acessar o portal Santander Imóveis. O banco oferece financiamento em até 420 meses e isenta os compradores do pagamento de dívidas de condomínio e IPTU dos imóveis arrematados.