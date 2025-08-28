Topo

Viúva de Silvio entra para lista de bilionárias; conheça as 10 mais ricas

Silvio Santos e a esposa, Íris; empresária e as filhas do apresentador entraram para a lista de bilionárias da Forbes
Silvio Santos e a esposa, Íris; empresária e as filhas do apresentador entraram para a lista de bilionárias da Forbes Imagem: Reprodução/Instagram

Colaboração para o UOL

28/08/2025 13h11

A revista Forbes divulgou hoje o ranking das 10 mulheres mais ricas do país. A publicação revelou também novos nomes no hall de bilionárias, e Íris Abravanel, 77, esposa de Silvio Santos, estreou na lista junto às seis filhas do apresentador.

Família Abravanel herdou herança bilionária

O espólio do apresentador fez com que a esposa e as filhas passassem a ser bilionárias. Além de Íris, Cíntia, 62, Silvia, 54, Daniela, 49, Patrícia, 47, Rebeca, 44 e Renata, 40, figuram no ranking da Forbes em 2025, com um patrimônio conjunto estimado em R$ 6,4 bilhões. Renata, a filha mais nova do casal, atua como presidente do conselho do Grupo Silvio Santos.

Silvio Santos com a esposa, Iris Abravanel, e as seis filhas, Patrícia, Daniela, Cintia, Renata, Rebeca e Silvia
Silvio Santos com a esposa, Iris Abravanel, e as seis filhas, Patrícia, Daniela, Cintia, Renata, Rebeca e Silvia
Imagem: Rogério Pallatta/SBT

Além da família Abravanel, outras duas mulheres estrearam na lista da Forbes deste ano. São elas: Priscila Barreto Moreira Silva, acionista do grupo Hapvida, com R$ 2,2 bilhões; e Mariana Botelho Ramalho Cardoso, diretora estatutária e responsável pela Área de Compliance do BTG Pactual, com R$ 2,1 bilhões.

Segundo a Forbes, o número de mulheres na lista de bilionários brasileiros aumentou em 2025. São 60 nomes na lista deste ano, contra 48 no ranking de 2024. Somadas, as bilionárias têm um patrimônio conjunto de R$ 343,7 bilhões. Mesmo com o crescimento, as mulheres ainda representam apenas 20% do total na lista dos maiores ricaços do país.

Veja quem são as 10 mulheres mais ricas do Brasil

1. Vicky Sarfati Safra e família

Vicky Safra - Bruno Poletti/Folhapress - Bruno Poletti/Folhapress
Imagem: Bruno Poletti/Folhapress
  • Idade: 73 anos
  • Fortuna: R$ 120,5 bilhões

Viúva de Joseph Safra, por muitos anos o banqueiro mais rico do mundo, Vicky herdou cerca de metade da fortuna do empresário, que morreu em dezembro de 2020. Os demais herdeiros são os filhos Jacob, Esther, Alberto e David. No início deste ano, Jacob e David compraram a participação de Esther no banco. Hoje, ela lidera a Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, que patrocina saúde, educação e artes.

2. Maria Helena Moraes Scripilliti e família

Maria Helena Moraes Scripilliti - Reprodução - Reprodução
Imagem: Reprodução
  • Idade: 94 anos
  • Fortuna: R$ 26,8 bilhões

Maria Helena é filha de José Ermírio de Moraes, fundador da empresa Votorantim morto em 1973. Em 2022, ela transferiu suas ações no banco BV (antigo Votorantim) para seus herdeiros. Segundo a Forbes, o grupo Votorantim é o quinto maior conglomerado industrial diversificado da América Latina.

3. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela

Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação
  • Idade: 51 anos
  • Fortuna: R$ 9,8 bilhões

Ana Lúcia é a única mulher no Conselho de Administração do Itaú Unibanco. Ela preside o Instituto Alana, organização sem fins lucrativos que visa facilitar o crescimento de crianças que vivem em áreas de carência.

4. Anne Werninghaus

Anne Werninghaus - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram
  • Idade: 39 anos
  • Fortuna: R$ 9,1 bilhões

Anne é neta de Geraldo Werninghaus, um dos três fundadores da WEG, fabricante de motores, e maior acionista individual na companhia. Assim como a maioria dos outros herdeiros da WEG, Anne não atua na empresa.

5. Cristina Helena Junqueira

Cristina Junqueira, fundadora do Nubank - Divulgação/Nubank - Divulgação/Nubank
Imagem: Divulgação/Nubank
  • Idade: 41 anos
  • Fortuna: R$ 8,7 bilhões

Cristina é cofundadora do Nubank, onde tem cerca de 2,9% das ações, e estreou na lista de bilionários da Forbes após o IPO (sigla em inglês para Oferta Pública Inicial) da instituição financeira na Bolsa de Nova York, em dezembro de 2021. Segundo a Forbes, Cristina é uma das poucas mulheres na lista de bilionários brasileiros cujo patrimônio é resultado do próprio trabalho, e não de herança.

6. Neide Helena de Moraes

Neide Helena de Moraes - Arquivo/Folhapress - Arquivo/Folhapress
Imagem: Arquivo/Folhapress
  • Idade: 90 anos
  • Fortuna: R$ 8,4 bilhões

Neide é neta do fundador do grupo Votorantim, José Ermírio de Moraes, e sobrinha do consolidador da companhia, Antônio Ermírio, morto em 2014. Junto com os irmãos, ela herdou a participação do pai, José Ermírio de Moraes Filho (1926-2001), em partes iguais.

7. Vera Rechulski Santo Domingo

Vera Rechulski Santo Domingo - Reprodução - Reprodução
Imagem: Reprodução
  • Idade: 76 anos
  • Fortuna: R$ 7,1 bilhões

Vera foi casada com Julio Mario Santo Domingo Jr. (1958-2009), filho do empresário colombiano Julio Mario Santo Domingo. Responsável pelo controle de cerca de 11% da holding da família Santo Domingo, Vera possui ações da AB InBev, líder no mercado mundial de cervejas.

8. Lucia Borges Maggi

 Lucia Borges Maggi - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação
  • Idade: 92 anos
  • Fortuna: R$ 6,6 bilhões

Lucia é cofundadora da atual Amaggi, que nasceu como Sementes Maggi em 1977. Hoje, a empresária controla a empresa junto aos filhos, Blairo e Marli. Junto a Cristina Junqueira, Lucia é uma das únicas brasileiras na lista cujo patrimônio é resultado do próprio trabalho.

9. Dora Voigt de Assis

Dora Voigt de Assis - Reprodução - Reprodução
Imagem: Reprodução
  • Idade: 27 anos
  • Fortuna: R$ 6,6 bilhões

Neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da WEG, Dora é mais um membro da família cujo patrimônio é bilionário. A jovem herdou parte das ações da mãe, Valsi Voigt.

10. Lívia Voigt

Livia Voigt - Reprodução/VSCO @liviavoigt - Reprodução/VSCO @liviavoigt
Imagem: Reprodução/VSCO @liviavoigt
  • Idade: 21 anos
  • Fortuna: R$ 6,6 bilhões

Irmã de Dora Voigt, Lívia também recebeu parte das ações da mãe, Valsi. Lívia já liderou a lista de bilionários mais jovens do mundo, em ranking elaborado também pela Forbes em 2024.

