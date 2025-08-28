INSS suspende empréstimo consignado em nome de incapaz sem decisão judicial

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu os empréstimos consignados feitos por representantes legais em nome de pessoas incapazes sem a devida autorização judicial.

O que aconteceu

O anúncio foi feito ontem pelo Governo. A decisão foi regulamentada pela Instrução Normativa 190/2025, do INSS, que cumpre ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) e ratificada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

A IN 190 revoga trechos que flexibilizam a contratação de empréstimos consignados por representantes legais em nome de pessoas incapazes, como menores de idade, tutelados e curatelados. Com isso, bancos e instituições financeiras estão impedidos de aceitar contratos firmados apenas com a assinatura do representante legal, sem autorização judicial.

Na prática, familiares ou terceiros não poderão obter crédito em nome de pessoas incapazes de gerir seu próprio patrimônio, a não ser que atendam aos novos critérios definidos pelo instituto. Segundo o órgão, o objetivo é evitar fraudes e garantir que os recursos sejam usados de forma segura.

O texto ressalta, porém, que os empréstimos contratados antes da vigência da IN 190/2025, datada de 15 de julho de 2025, não serão anulados. O INSS diz já ter comunicado a decisão às instituições financeiras com as quais mantém convênio, como determinou a decisão judicial.