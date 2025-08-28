Banco Genial diz que foi surpreendido por operação da PF e renuncia a fundo

O Banco Genial, citado como um dos alvos da operação da Polícia Federal Carbono Oculto, deflagrada nesta manhã, disse em comunicado à imprensa que foi surpreendido com a menção do seu nome na investigação. Informou também que, por conta da repercussão negativa do caso, decidiu renunciar à prestação de serviços ao fundo Radford, suspeito de ser veículo para lavagem de dinheiro do crime organizado.

O que aconteceu

O banco afirmou que tomou conhecimento da operação da PF unicamente pela imprensa. Disse também que, até o momento, não recebeu qualquer notificação oficial sobre a existência de uma investigação que o envolva direta ou indiretamente. Segundo a assessoria de imprensa do banco, o Genial não recebeu nenhuma visita da PF hoje.

Na decisão judicial que determinou a operação de busca e apreensão para reunião de evidências relacionadas a uma investigação de um esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado usando postos de combustíveis e empresas financeiras, o Genial é citado sete vezes. As menções tratam do levantamento de provas e do bloqueio de bens de um fundo administrado pelo Genial chamado Radford.

As suspeitas que atingiram o Banco Genial dizem respeito ao