'Conseguiu chegar no andar de cima do sistema', diz Haddad dobre operação

Jefferson Rudy/Agência Senado
Imagem: Jefferson Rudy/Agência Senado

Do UOL, em São Paulo

28/08/2025 11h44

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enalteceu a atuação da PF (Polícia Federal) e da Receita Federal para identificar o "caminho sofisticado" do dinheiro do crime organizado ao comentar a megaoperação realizada hoje contra atuação do PCC no setor de combustíveis e do mercado financeiro.

O que aconteceu

Haddad defendeu a atuação em conjunto. O ministro afirma que a atuação da Polícia Federal e a Receita resultou na Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta manhã. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão contra mais de 350 pessoas físicas de jurídicas. "Essa operação é exemplar, porque conseguiu chegar no andar de cima do sistema", disse ele.

Quanto ao crime organizado, é preciso haver uma resposta firme. E não há outra forma de combater esse problema sem a colaboração de todos os agentes envolvidos.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ministro destacou a identificação do caminho do dinheiro. Haddad disse que as associações criminosas utilizam de "camadas" para esconder a origem dos recursos obtidos a partir das atividades ilícitas. "Para você chegar no patrimônio do criminoso, você precisa da inteligência dos auditores fiscais, que vão abrir as contas desses fundos e entender para onde o dinheiro está chegando", afirmou.

Operação mirou na cadeia de distribuição de combustíveis. A atuação conjunta dos órgãos públicos alvejou envolvidos no setor e do mercado financeiro que eram usadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). Haddad explicou que as organizações utilizam de um esquema financeiro sofisticado para ocular o dinheiro do crime. "Se você prende uma pessoa, mas o dinheiro fica à disposição do crime, essa pessoa presa vai ser substituída por outra", disse o ministro.

Fundos investigados movimentaram R$ 52 bilhões em quatro anos. Ao revelar o valor, Haddad ressaltou que o patrimônio dos alvos da megaoperação pode superar a cifra bilionária. "Estamos falando de uma operação que está bloqueando mais de 100 imóveis, muitos veículos e patrimônios que podem chegar a casa de bilhões de reais. Assim você estrangula o crime e impede que ele prospere."

Inteligência do Estado foi usada para "secar a fonte do crime". Para Haddad, a ação deflagrada hoje foi possível devido à criação de uma equipe de fraude, comandada pelo Ministério da Fazenda e a Receita Federal. Segundo o ministro, o grupo é dedicado a decifrar "fraudes estruturadas" e "mecanismos financeiros sofisticados".

