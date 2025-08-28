Com expectativa de queda de juros, quais empresas da B3 se beneficiam mais?

A expectativa de queda dos juros — tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos — nos próximos meses tem sido o principal impulsionador do Ibovespa. Em alta desde maio, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira terminou o pregão de hoje com alta de 1,32%, aos 141.049 pontos, apenas 215 pontos abaixo do recorde histórico.

A Selic, taxa básica de juros brasileira, está atualmente em 15% ao ano. Os especialistas se mostram cada vez mais convictos de que o Banco Central vai começar a reduzir os custos dos empréstimos no país em janeiro de 2026. Após uma série de cortes nos meses seguintes, a Selic deve terminar dezembro em 12,5% ao ano, segundo a mediana das projeções dos especialistas consultados na pesquisa semanal Focus, do próprio BC.

Nos EUA, os cortes são esperados bem mais cedo: em setembro próximo. A taxa básica norte-americana está no patamar de 4,25%-4,5% ao ano desde dezembro de 2024. Já foi reduzida do intervalo de 5,25%- 5,5% ao ano a que havia chegado entre meados de 2023 e 2024, mas segue no nível mais elevado desde 2007, motivando duras críticas do presidente Donald Trump, que vem ensaiando uma intervenção no Fed (Federal Reserve, o banco central do país).

Quando os juros recuam nos EUA, os investidores internacionais deixam os ativos de renda fixa do país e passam a buscar opções de aplicações com maior potencial de retorno, como os dos países emergentes. Ao vir para o Brasil, se a tendência também é de queda da Selic, as ações de empresas negociadas na B3 se apresentam como opções muito interessantes.

Algumas companhias abertas ficam ainda mais atraentes em um cenário de queda dos juros porque o seu desempenho operacional melhora com uma taxa menor.

O primeiro grupo de empresas beneficiadas é o das que já estão muito endividadas — os juros mais baixos aliviam o seu caixa.

O segundo é o das que estão se preparando para dar um salto, seja ampliando as suas instalações, criando novos produtos ou prospectando novos mercados. Essas vão precisar tomar dinheiro emprestado para realizar esses planos.

O terceiro é o das que demandam muito dinheiro para funcionar. São as que precisam comprar muita matéria-prima ou exigem uma infraestrutura física ou tecnológica robusta: as dos setores de energia, mineração e aviação, por exemplo.

O quarto é o das que têm que dar crédito para os seus clientes. Nessa categoria estão as que vendem bens de capital — máquinas e equipamentos —, veículos e bens de consumo, como eletrodomésticos, telefones celulares, móveis e roupas.