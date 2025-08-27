'Quem mais reclama do Estado é quem menos paga', diz Fernando Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou hoje, em entrevista ao UOL, que "quem mais reclama do Estado é quem menos paga". Haddad respondeu perguntas sobre as recentes discussões sobre as novas regras para o Imposto de Renda e as críticas que o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu por elevar as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para conseguir fechar o Orçamento de 2025 e 2026.

O que aconteceu

O Estado está "muito pesado" para o trabalhador, disse Haddad. Segundo ele, trabalhadores estão pagando imposto no consumo, imposto de renda e outras frentes.

"Para o andar de cima, que reclama do Estado, o Estado está muito leve", afirmou ministro. "Os que reclamam do Estado são os que menos contribuem para a gestão do Estado. Então, estão reclamando de quê?", acrescentou ele.

"Se a gente quer aliviar imposto sobre consumo, imposto sobre a renda do trabalhador, esse pessoal que não colaborava vai ter que começar a colaborar", concluiu Haddad. Ele reiterou o compromisso de realizar uma "grande reforma tributária sobre imposto sobre consumo" que seja "neutra" do ponto de vista fiscal — ou seja, cobre mais de quem tem mais e menos de quem tem menos.

Haddad quer uma cobrança de 10% de imposto de renda para quem ganha mais de R$ 1 milhão por ano. "É o mínimo que tem que ser feito", defendeu ele. A estimativa dele é de que haja 140 mil brasileiros nessa condição.

É uma vitória para o país fazer 140 mil pessoas que não pagam imposto passarem a pagar.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em entrevista ao UOL

Por outro lado, a intenção do governo é isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês. O governo federal mandou ao Congresso um projeto de lei que prevê a compensação financeira da isenção com a tributação em até 10% de uma fatia mínima da população, de 141 mil contribuintes, que ganham a partir de R$ 600 mil por ano. Haddad vê a reforma da renda como a "cereja do bolo" para que o país comece "a tocar na ferida da desigualdade, que é uma coisa que poucos governos tentaram e quase nenhum conseguiu".