Nova regra do CNPq libera renda extra para bolsistas; veja como funciona

Marcelo Gondim e Carlos Cruz/Divulgação CNPq
Imagem: Marcelo Gondim e Carlos Cruz/Divulgação CNPq

Colaboração para o UOL

27/08/2025 17h36

Bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) estão liberados a complementar sua renda com atividades remuneradas ou outros rendimentos sem prejudicar o desenvolvimento das atividades do seu projeto, conforme a Portaria nº 2.346/2025 que começou a vigorar no dia 21 de agosto.

O que aconteceu

Para receber valores extras de outras fontes, o bolsista precisa da autorização do orientador e da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em que estiver devidamente matriculado. Até então, eles não podiam ter qualquer outra fonte de renda.

A medida do CNPq foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 12 de agosto. A fundação, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), é responsável por fomentar a pesquisa científica e tecnológica e promover a formação de recursos humanos qualificados no Brasil.

A portaria também não exime o bolsista de cumprir as obrigações previstas em cada modalidade de bolsa. O CNPq pode aplicar novas disposições nos casos em que a presente norma seja mais vantajosa aos beneficiários.

As demais modalidades de bolsas no país permanecem com suas regras específicas. O texto mantém a proibição do acúmulo de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado concedidas pelo CNPq no país com outras bolsas ofertadas por agências públicas de fomento.

O CNPq segue os passos de outras agências. Nas bolsas da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o acúmulo de outras fontes de renda já era permitido desde 2023. Já a Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) autoriza a renda extra com outras atividades remuneradas desde 2004.

Bolsas de produtividade e no exterior

É proibido o acúmulo de bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ), Produtividade em Pesquisa Sênior (PQ-Sr) e Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) do CNPq com outras concedidas por agências de fomento federais. Entretanto, a Diretoria Executiva (DEX) do Conselho pode autorizar o acúmulo em situações excepcionais.

A portaria também veta o acúmulo de bolsas no exterior com outras concedidas por agências de fomento públicas. Todavia, é permitido que o bolsista no exterior seja beneficiário de auxílio, de qualquer natureza, desde que seja custeado por agência estrangeira ou internacional e que o incentivo contribua para o desenvolvimento das suas respectivas atividades de pesquisa. Segue sendo vedado o auxílio custeado por agência de fomento pública brasileira.

