O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil não pode vender as terras raras encontradas no solo nacional sem "agregar valor". Em meio a cobiça dos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelos minerais, Haddad afirma que o código de mineração deve ser concluído ainda neste ano.

O que aconteceu

Haddad afirma que o código regulatório da mineração "está muito atrasado". O ministro disse ter tratado do tema em reunião nesta manhã com o presidente Lula para tratar sobre o assunto. "Acredito que a questão do marco regulatório da mineração é o tema que vai ser concluído esse ano. O presidente vai dar um impulso grande", avaliou em entrevista exclusiva ao UOL.

Ministro saiu em defesa das terras raras presentes no solo nacional. O ministro avalia que o Brasil tem que declarar o que deseja com as próprias riquezas naturais. "Você vende tudo praticamente sem agregar valor", lamentou ao mencionar que não é desejável fazer com as terras raras o mesmo que se faz com o ferro.

Ele reconhece ser necessário buscar a tecnologia para agregar valor. Haddad avalia que a condição é encontrada em poucos países. "Nós dominamos [a indústria do aço], temos uma tecnologia de produção de qualidade, mas no caso dos minerais críticos, nós não podemos correr o risco de não agregar valor", destacou em entrevista exclusiva ao UOL.

Minerais raros são desejados por Donald Trump em todo o mundo. As recentes ofensivas do presidente norte-americano miram em estratégias para conquistar as terras raras de diferentes países. "Uma pessoa que tentou comprar a Groenlândia por causa dos minerais críticos", recordou em referência a Trump.

Terras raras idealizadas por Trump são de difícil extração. Entre as propriedades presentes em abundância no Brasil aparecem o nióbio, lítico, titânio e tântalo, que integram a relação de 17 elementos químicos encontrados em alguns minerais. A extração e a separação dos elementos resulta em um processo caro, que utiliza solventes e ácidos prejudiciais ao meio ambiente.

Minerais são utilizados para o desenvolvimento da "economia do futuro". Conhecidos como o "Ouro do Século 20*", os elementos são essenciais para produzir painéis solares, turbinas eólicas, discos rígidos, equipamento aeropespacial, baterias de veículos elétricos e ferramentas de nanotecnologia.