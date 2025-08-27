Leilão do Detran-MS tem carros a partir de R$ 2,3 mil e moto por R$ 1,2 mil

O Detran-MS promove um leilão a partir de amanhã com 88 veículos e oportunidades por pouco mais de R$ 1.200.

O que aconteceu

Serão leiloados 68 motocicletas e 20 carros. O leilão abre amanhã, às 9h (de Brasília), e vai até o dia 15 de setembro, às 15h.

Os lances devem ser feitos pelo site do Via Leilões, onde é possível conferir os valores de cada lote. O edital foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado.

O veículo com lance inicial mais em conta é uma Honda Biz ano 2001, com valor de R$ 1.255. Entre os carros, o mais barato é um Opala 1980 por R$ 2.329.

O próprio Detran-MS destaca algumas oportunidades, como um Fiat Palio Attractiv 2012/2013 com lance inicial de R$ 7.855. Outro destaque é uma moto Yamaha/YZF 2024 a partir de R$ 5.258, sendo que o valor dela na tabela Fipe é superior a R$ 21 mil.

É possível ver os carros pessoalmente. Os interessados podem visitar o pátio da Autotran, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, Bairro Rita Vieira, em Campo Grande (MS). A visitação ocorre nos dias 10, 11 e 12 de setembro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.