Haddad: 'Vai machucar um pouco', mas Brasil consegue enfrentar o tarifaço

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse hoje em entrevista ao UOL que o tarifaço dos Estados Unidos "vai machucar um pouco", mas ponderou que o Brasil tem condições de enfrentá-lo.

O que aconteceu

Segundo Haddad, há setores da economia no país que exportam mais de 50% de sua produção para os EUA. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% em diversos produtos do Brasil, como a carne e o café. "Tem empresas que vão sofrer. De uma maneira geral, macroeconomicamente falando, eu acredito que o Brasil está em condições de enfrentar", afirmou o ministro.

Haddad disse que é "da natureza" de Lula abrir o mercado. O chefe da Fazenda citou que, no primeiro mandato do petista como presidente, as exportações aos EUA ficavam em torno de 25% de todas as exportações do Brasil. "Hoje, são 12% e a tendência, se os Estados Unidos mantiverem essa postura belicosa, é cair."

Porque eles dependem mais, eles precisam de commodities baratas. O Brasil é fornecedor de commodities baratas. Você taxar carne, taxar café, você vai arrumar outra freguesia, não tem dúvida disso. Aliás, soube ontem pelo ministro [da Agricultura e Pecuária] Fávaro que as exportações de carne depois do tarifaço para os Estados Unidos aumentaram. Então, o povo americano está pagando mais caro a carne, porque querem comprar a carne brasileira, está pagando a taxa.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

O ministro defendeu o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Segundo Haddad, a aprovação da proposta é "uma vitória para os brasileiros" e não para o governo Lula. A entrevista foi conduzida pelos colunistas do UOL Carla Araújo e Josias de Souza.