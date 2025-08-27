O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje, em entrevista ao programa UOL News, do Canal UOL, o tratamento igualitário para as instituições financeiras no Brasil, independentemente do porte e mercado de atuação.

O que aconteceu

Haddad quer tratamento igualitário para as instituições financeiras. O ministro defendeu que as fintechs, empresas de tecnologia que oferecem produtos e serviços financeiros, tenham a mesma tributação que os grandes bancos.

Tributação equivalente faz parte da MP (Medida Provisória) 1303/2025. O texto apresentado pelo Planalto estabelece novas regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no Brasil. Pela proposta, as fintechs, que atualmente pagam alíquotas de 9% de CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), vão pagar 15% sobre o lucro das operações. A cobrança para os bancos permanece nos atuais 20%.

MP está em vigor desde a sua publicação, em junho de 2025. As novas alíquotas foram definidas pelo governo após o Congresso barrar os decretos que aumentavam a cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Com isso, as novas cobranças terão efeito até a aprovação de deputados e senadores no período máximo de 120 dias. Caso isso não aconteça, a MP perderá a validade.

Ministro também defendeu a fiscalização no mesmo nível para todas as instituições. "Essa coisa de as fintechs não terem a mesma fiscalização dos bancos é um erro", disse Haddad. Segundo ele, existe "muita coisa errada" por trás das instituições de pequeno porte, e as irregularidades de algumas comprometem o sistema financeiro. "Quando você não fiscaliza, o não-sério entra na brecha da legislação e compromete todo o arranjo que o Banco Central fez em relação a essas instituições."