Governo ampliará Auxílio Gás na semana que vem; veja como vai funcionar

O Governo Federal vai lançar na semana que vem a ampliação do Auxílio Gás, com o objetivo de garantir gás de cozinha gratuito a mais de 15,5 milhões de família. A informação foi divulgada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante o programa "Bom dia, Ministro", transmitido pelo Canal Gov.

O que aconteceu

A reestruturação do programa federal visa diminuir o efeito do preço do gás de cozinha sobre o orçamento das famílias de baixa renda. Hoje, o Auxílio Gás beneficia cerca de 5,6 milhões de famílias.

Atualmente, cada família beneficiada recebe R$ 108 a cada dois meses. O valor repassado corresponde a 100% do valor do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13kg. O repasse é resultado da média nacional do produto, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O valor, porém, não é suficiente para comprar o botijão, como explica Rui Costa: "Hoje é um subsídio financeiro, um valor fixo que a pessoa recebe. Só que esse valor não é suficiente para comprar o botijão de gás. Supostamente ele equivaleria à média do preço nacional, só que tem diferença de até R$ 60 a mais do que o valor médio. Você está falando de um valor médio no Brasil de R$ 109, R$ 105, e tem botijão no Brasil sendo vendido a R$ 160, R$ 170. Então há uma disparidade muito grande de preço a depender da distância, da localização da cidade, da região".

Como alternativa, o ministro afirmou que a ampliação do auxílio vai fornecer o botijão diretamente para a família beneficiada. O Governo, então, irá pagar pelo botijão, e não 'apenas' oferecer o dinheiro para a compra que, por vezes, não é suficiente.

As 15 milhões de famílias receberão uma espécie de vale, um crédito, onde elas vão estar lá cadastradas da distribuidora, na revenda do gás, a mesma revenda que elas hoje usam para comprar o gás. Vai dizer: 'olha, eu sou fulano de tal, está aqui meu CPF'. Ele vai estar cadastrado, vai retirar o gás, e o governo pagará esse botijão para ele, e com isso nós vamos dar dignidade Rui Costa, ministro da Casa Civil

O projeto de lei (PL) será direcionado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda igual ou inferior a meio salário-mínimo. O PL propõe aumento da disponibilização de recursos que podem chegar a R$ 13,6 bilhões durante o ano de 2026.