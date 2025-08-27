Governo alerta para golpe sobre vagas em escolas com salário de R$ 3.800

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) publicou um alerta para informar que é falsa a mensagem que circula em redes sociais e aplicativos de mensagens sobre um suposto programa de contratação em escolas públicas, com salários a partir de R$ 3.800 e ingresso facilitado apenas com o CPF.

O que aconteceu

A publicação que circula nas redes sociais imita a aparência de sites do governo federal e alega que "governo e escolas firmam parceria para novas contratações com salários a partir de R$ 3.800 e ingresso facilitado". O link falso leva a um site onde são solicitados dados pessoais, como CPF, CEP, endereço, telefone e e-mail.

O MTE esclarece que não firmou qualquer parceria com escolas ou instituições para esse tipo de contratação. "Trata-se de informação enganosa que utiliza indevidamente o nome do Ministério", diz o texto.

A pasta reforça que todas as suas ações e programas são divulgados exclusivamente pelos canais institucionais do Ministério do Trabalho e Emprego:

Portal do MTE: www.gov.br/trabalho-e-emprego

Instagram: @mintrabalhoeemprego

Twitter (X): @mintrabalhobr

O ministério ainda pede à população para desconsiderar as mensagens e não fornecer dados pessoais em cadastros de origem duvidosa. "Em caso de dúvidas, consulte sempre os canais oficiais para evitar cair em golpes ou notícias falsas", complementa.