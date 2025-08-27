'Taxa de juros deve permanecer alta por período prolongado', diz Galípolo

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou hoje que a taxa de juros (Selic), atualmente em 15% ao ano, deve permanecer alta "por um período prolongado".

O presidente do BC justificou o pessimismo do mercado financeiro para manter a Selic elevada. "Quando nós olhamos para as projeções de mercado para 2025, [elas] estão fora da meta. As projeções do Banco Central também estão fora da meta", disse ele em evento na Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). "No caso de 2026 e 2027, também tanto as projeções de mercado quanto do Banco Central (...) se encontram fora da meta."

Ele afirmou, no entanto, que o plano é cortar os juros no momento adequado. "É por isso que o Banco Central fez este movimento de primeiro interromper o ciclo de cortes parar [então] iniciar um ciclo de cortes e depois intensificar esse ciclo até chegar num patamar que (...) a gente considera alguma segurança", afirmou.

Brasil deve crescer 2,5%

Galípolo mostrou confiança nas projeções de crescimento do Brasil este ano. "Diferente dos anos anteriores, a gente não teve revisões [de projeção por parte do mercado] tão bruscas como a gente teve nos anos anteriores", disse ele ao citar previsão "algo entre 2% e 2,5% de crescimento para o ano de 2025".

Segundo o presidente do BC, essa taxa de crescimento é surpreendente. "Por que o Brasil exibe taxas mais elevadas do que seus pares e ainda assim exibe um crescimento surpreendente?", questionou. "Qualquer outro banqueiro, se estivesse com uma taxa de juros neste patamar, o país estaria com uma economia muito mais lenta e muito menos dinâmica", afirmou.

Galípolo enumerou os bons indicadores da economia brasileira, como renda e emprego. "A renda tem-se mostrado bastante resiliente, (...) com o nível de desemprego mais baixo da série histórica e nível mais alto de renda", afirmou. "Mesmo com taxa de juros restritiva, a gente vem mostrando resiliência bastante forte, e provavelmente é isso que vem puxando uma demanda mais forte."

Tarifaço quer compensar rombo

Galípolo diz acreditar que o tarifaço dos EUA contra parceiros comerciais tenta compensar um déficit nas contas do governo. Ele explicou que o dólar como moeda mais usada internacionalmente gera déficit em transações correntes, que acontece quando um país gasta mais com bens, serviços, rendas e transferências do que ganha com essas transações no exterior. "É um ônus que costuma vir junto com aquele país que detém a moeda internacional", afirmou.

Fora do Brasil, a discussão é se o tarifaço vai mesmo gerar inflação no mundo. Galípolo disse que analistas internacionais ainda não decidiram se o tarifaço é apenas "um degrau adicional no preço ou se é inflação". "Esse degrau vai ensejar uma espiral que vai gerar um processo inflacionário ou eu acomodo como se fosse um choque de oferta e espero passar?"