'Partidos da base não precisam apoiar reeleição de Lula', diz Haddad

Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 11h16

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, em entrevista exclusiva ao UOL, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobra o apoio dos seus ministros, mesmo sem garantir a participação no palanque político a favor da reeleição em 2026. "É natural que um partido que apoiou a governar não queria apoiar uma reeleição", avaliou.

O que aconteceu

Haddad disse que Lula defende o apoio dos ministros. Questionado sobre o desembarque nas pastas, Haddad disse ver como naturais as cobranças. "Os partidos que estão na sustentação ao governo não precisam apoiar a candidatura", afirmou. Para ele, ainda está "muito cedo para um ministro não defender seu próprio ministério".

Enquanto o governo está transcorrendo, é natural que se cobre dos ministros que compõem sua equipe um protocolo.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ministro avalia que partidos da base não precisam apoiar a reeleição. Haddad recorda que algumas das alianças de Lula nos primeiros mandados de Lula (de 2003 a 2006 e de 2007 a 2010) não subiram ao palanque em apoio ao PT (Partido dos Trabalhadores) nas eleições seguintes. "Os partidos que estão dando sustentação para o governo não precisam estar apoiando a candidatura do presidente Lula", disse.

