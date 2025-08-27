O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), defendeu hoje, em entrevista ao programa UOL News, do Canal UOL, a proposta de reforma do Imposto de Renda, a qual prevê medidas de compensação, com maiores cobranças sobre quem tem rendimentos maiores, para garantir a isenção a quem ganha até R$ 5.000 por mês. "Quem mais reclama do Estado é quem menos paga", disse.

Imposto de Renda

Haddad defendeu a cobrança de 10% de imposto de renda para quem ganha mais de R$ 1 milhão por ano. "É o mínimo que tem que ser feito", defendeu ele. A estimativa dele é de que haja 140 mil brasileiros nessa condição.

O ministro também afirmou esperar que o Congresso Nacional honre seu compromisso com a reforma do IR. Tem havido pressão de parte dos parlamentares do Centrão e da oposição, que querem retirar as medidas de compensação.

Nós fizemos dois compromissos que eu espero que sejam honrados. O primeiro compromisso foi da grande reforma tributária sobre imposto sobre consumo. Neutralidade. Então, não há uma reforma para aumentar ou diminuir a arrecadação. Há uma reforma para racionalizar, desonerar investimentos, desonerar exportações, ampliar a cesta básica, diminuindo o preço de alimento, mas manter a arrecadação. Nem mais, nem menos. Do mesmo jeito, nós fizemos um entendimento com os líderes de que a reforma da renda, a isenção, tinha que ter compensação para que, do ponto de vista fiscal, ela fosse neutra. Eu creio, e eu tenho ouvido declarações do presidente Hugo Mota, de que esse compromisso vai ser honrado.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em entrevista ao UOL

O Estado está "muito pesado" para o trabalhador, disse Haddad. Segundo ele, trabalhadores estão pagando imposto no consumo, imposto de renda e outras frentes.

"Para o andar de cima, que reclama do Estado, o Estado está muito leve", afirmou ministro. "Os que reclamam do Estado são os que menos contribuem para a gestão do Estado. Então, estão reclamando de quê?", acrescentou ele.

"Se a gente quer aliviar imposto sobre consumo, imposto sobre a renda do trabalhador, esse pessoal que não colaborava vai ter que começar a colaborar", concluiu Haddad. Ele reiterou o compromisso de realizar uma "grande reforma tributária sobre imposto sobre consumo" que seja "neutra" do ponto de vista fiscal — ou seja, cobre mais de quem tem mais e menos de quem tem menos.

A intenção do governo é isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês. O governo federal mandou ao Congresso um projeto de lei que prevê a compensação financeira da isenção com a tributação em até 10% de uma fatia mínima da população, de 141 mil contribuintes, que ganham a partir de R$ 600 mil por ano. Haddad vê a reforma da renda como a "cereja do bolo" para que o país comece "a tocar na ferida da desigualdade, que é uma coisa que poucos governos tentaram e quase nenhum conseguiu".

Ninguém aqui é ingênuo de imaginar que vai ser um passeio. Mas nós vamos fazer um debate junto à opinião pública. E eu penso que hoje a opinião pública está muito fortemente aderente a esse projeto, tá apoiando esse projeto.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Tarifaço de Trump

Tarifaço "vai machucar um pouco", mas Brasil tem condição de enfrentá-lo. Segundo Haddad, há setores da economia no país que exportam mais de 50% de sua produção para os EUA. "Tem empresas que vão sofrer. De uma maneira geral, macroeconomicamente falando, eu acredito que o Brasil está em condições de enfrentar", afirmou o ministro. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% em diversos produtos do Brasil, como a carne e o café.

Haddad disse que é "da natureza" de Lula abrir o mercado. O chefe da Fazenda citou que, no primeiro mandato do petista como presidente, as exportações aos EUA ficavam em torno de 25% de todas as exportações do Brasil. "Hoje, são 12% e a tendência, se os Estados Unidos mantiverem essa postura belicosa, é cair."

Apoio de ministros

Haddad disse que é natural partidos não apoiarem a reeleição de Lula. O ministro Fernando Haddad disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobra o apoio dos seus ministros, mesmo sem garantir a participação no palanque político a favor da reeleição em 2026. "É natural que um partido que apoiou a governar não queria apoiar uma reeleição", avaliou.

Está cedo para ministros não defenderem o próprio governo, disse. Haddad disse ver como natural as cobranças de Lula por apoio de ministros que compõem o governo. "Os partidos que estão na sustentação ao governo não precisam apoiar a candidatura", afirmou. Mas, para ele, ainda está "muito cedo para um ministro não defender seu próprio ministério", disse.

Enquanto o governo está transcorrendo, é natural que se cobre dos ministros que compõem sua equipe um protocolo.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Candidatura em 2026

Haddad disse não ter a "intenção de ser candidato" nas eleições de 2026. Ele disse já ter expressado sua opinião para a direção do partido. O nome do ministro é um dos cotados para uma candidatura ao Senado em 2026 —em pesquisas de intenção de voto, ele divide as primeiras posições com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O assunto não foi tratado com o presidente Lula, segundo Haddad. "Eu penso que tem uma agenda que está sendo concluída na Fazenda muito importante nesse ano. A reforma da renda é a cereja do bolo, que é começar a tocar na ferida da desigualdade, que poucos governos tentaram e quase nenhum conseguiu", disse o ministro aos colunistas do UOL Carla Araújo e Josias de Souza.

Em pesquisa divulgada no mês passado, Haddad aparece empatado tecnicamente com Eduardo. Segundo levantamento da Paraná Pesquisas, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi citado por 36,7% dos eleitores para uma candidatura ao Senado —Haddad marcou 32,8%. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Eu continuo com a mesma opinião sobre 2026. Eu não tenho intenção, neste momento, de ser candidato em 2026. Já expressei isso para a direção do partido. Para o presidente, nós não tratamos esse assunto ainda, para bem da verdade. Mas já conversei com o Edinho, com outras lideranças do PT.

Fernando Haddad, ministro

Harmonia entre poderes

Haddad diz que o Brasil havia perdido a harmonia entre os Poderes. Para o ministro, houve uma desorganização da conjuntura entre Executivo, Legislativo e Judiciário após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). "Todo mundo reconhece isso, qualquer cientista político reconhece isso", afirmou.

Ele avalia que o governo está "reconstruindo a institucionalidade". Na avaliação de Haddad, a democracia, o fortalecimento dos Poderes foi retomada, com apoio à Constituição e a democracia. "Apesar dos tropeços que eu reconheço, penso que o presidente Lula tem sido o condutor de uma interlocução com os Poderes", disse.

Nós estamos vivendo uma certa anarquia em relação aos Poderes.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Disputa ideológica afeta os indicadores econômicos, avalia Haddad. O ministro avalia que os índices ficaram em segundo plano para o eleitor. "A economia já não tem a mesma medida nos rumos da política", disse ao mencionar os recentes dados positivos referentes ao mercado de trabalho e aumento da renda.

Ele avalia que as divergências impedem o desenvolvimento das economias. "Tem momentos na história em que a disputa de narrativa, a disputa de projeto, a disputa de futuro se impõe em relação aos indicadores do presente, que perde um pouco de importância diante da disputa ideológica que está acontecendo."