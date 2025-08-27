Topo

Dólar abre em alta e Bolsa opera estável em meio a tensões sobre BC dos EUA

Dólar: moeda abriu o dia em alta nesta quarta-feira - Dado Ruvic/Reuters
Dólar: moeda abriu o dia em alta nesta quarta-feira Imagem: Dado Ruvic/Reuters

Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 10h28

O dólar abriu o dia em alta nesta quarta-feira, cotado a R$ 5,44, alta de 0,17%. Já a Bolsa de Valores iniciou o dia estável, com leve alta de 0,04%.

O que aconteceu

Dólar comercial ficou mais caro. Por volta das 9h50, o dólar era cotado a R$ 5,44, alta de 0,17% A valorização da moeda norte-americana ante o real começou ontem e continua o movimento na manhã de hoje. A alta interrompeu o desempenho dos últimos pregões.

Ibovespa inicia o dia estável, com leve alta. O Ibovespa iniciou o dia estável, com leve alta de 0,04%, aos 137.833,31 pontos, por volta das 10h10. O principal índice da bolsa brasileira havia fechado ontem em queda de 0,18%.

Tensão nos EUA

A tensão entre o governo dos Estados Unidos e o Federal Reserve continua. Ontem, o presidente Donald Trump anunciou a demissão da diretora Lisa Cook, mas o banco central americano emitiu nota dizendo que a diretora segue no cargo e só pode ser removida por justa causa.

A disputa mexeu com os mercados ontem e pode continuar a influenciar as negociações. Há uma maior percepção de risco entre os investidores, que temem que a tentativa de interferência política comprometa a credibilidade do Fed, afetando decisões futuras sobre os juros nos EUA, um dos principais fatores que orientam o fluxo de capitais globais, inclusive para países emergentes como o Brasil.

Tecnologia

A gigante de tecnologia Nvidia divulga resultados hoje. A Nvidia é hoje a empresa com maior peso no S&P 500, um dos principais índices do mercado norte-americano. Com isso, seus resultados influenciam o mercado como um todo. Os números da companhia são aguardados por investidores também no Brasil e podem influenciar os fluxos de recursos para o setor de tecnologia.

Emprego no Brasil

Caged deve confirmar geração de empregos formais no Brasil em julho. O governo brasileiro apresenta na tarde de hoje os dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a julho de 2025. A expectativa é de mais um mês de saldo positivo. Os números são observados com atenção por investidores, pois ajudam a formar expectativas sobre a taxa Selic.

