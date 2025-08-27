Topo

Economia

Instituições ignoram norma e cobram juros acima de 100% da dívida no cartão

Instituições cobram juros acima de 100% da dívida no cartão -
Instituições cobram juros acima de 100% da dívida no cartão
Wanderley Preite Sobrinho

Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 19h06

Quatro instituições financeiras estão cobrando juros e encargos do cartão de crédito acima de 100% do valor original da dívida, informou hoje o Banco Central. A prática é proibida desde o ano passado. Procurada, duas instituições afirmam que os casos foram pontuais e já corrigidos; uma terceira nega irregularidade, e a outra não respondeu.

O que aconteceu

O BC listou quatro instituições financeira que cobraram acima de 100% da dívida no mês de julho, o chamado "muro inglês":

  1. Banco XP: 208,33%
  2. Banco Rendimento: 971,43%
  3. Banco Cooperativo Sicoob: 363,33%
  4. Via Certa Financiadora: 115,59%

A lei 14.690/2023 prevê que os juros e outros custos do rotativo ou do parcelamento não pode dobrar o valor original da dívida. Se ela for de R$ 1.000, por exemplo, os encargos não podem ultrapassar esse valor.

A norma não define as sanções para as instituições que descumprirem a lei. Questionado, o Banco Central não respondeu até a publicação desta reportagem.

O que dizem as instituições?

O Banco Rendimento afirma que os valores cobrados em julho "estão dentro do teto permitido". "A empresa já está em contato com o Banco Central para solicitar a correção da informação", diz em nota.

A XP diz que o caso já foi corrigido. "Trata-se de uma questão pontual, identificada e corrigida no momento da mudança regulatória, com clientes devidamente ressarcidos e comunicados, sem qualquer prejuízo financeiro", diz em nota. "Todos os clientes permanecem em conformidade com o limite regulatório estabelecido para operações de cartão de crédito."

O Sicoob também afirma "que o caso em questão foi pontual". Alegou que representam "nove transações em um universo de centenas de milhares, e não reflete[m] a política de juros praticada pela instituição", diz em nota. "As inconsistências já foram identificadas, corrigidas, e a cobrança adicional, estornada."

A Via Certa Financiadora não respondeu até a publicação deste texto.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Economia

Instituições ignoram norma e cobram juros acima de 100% da dívida no cartão

Nova regra do CNPq libera renda extra para bolsistas; veja como funciona

Governo alerta para golpe sobre vagas em escolas com salário de R$ 3.800

Leilão do Detran-MS tem carros a partir de R$ 2,3 mil e moto por R$ 1,2 mil

Desigualdade de renda e taxa de desocupação caem no Brasil, diz relatório

'Taxa de juros deve permanecer alta por período prolongado', diz Galípolo

'Bancos e fintechs devem ter o mesmo tratamento', afirma Haddad

Terras raras: 'Código de Mineração deve ser concluído neste ano'

'Quem mais reclama do Estado é quem menos paga', diz Haddad sobre IR

72% dos brasileiros nas classes A, B e C consomem streaming, diz pesquisa

Haddad: 'Vai machucar um pouco', mas Brasil consegue enfrentar o tarifaço