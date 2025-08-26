Topo

Diretora do Fed que Trump demitiu é a primeira mulher negra a ocupar cargo

Demitida por Trump, Lisa é a primeira mulher negra a se tornar membro do conselho de diretores do Fed
Demitida por Trump, Lisa é a primeira mulher negra a se tornar membro do conselho de diretores do Fed

Colaboração para o UOL

26/08/2025 11h24

O presidente Donald Trump demitiu ontem Lisa Cook, 61, uma das diretoras do Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos EUA). No entanto, a economista afirmou que não vai deixar o cargo.

Quem é Lisa Cook

É a primeira mulher negra a se tornar membro do conselho de diretores do Fed em toda a sua trajetória. Ela teve sua indicação pelo presidente Joe Biden aprovada pelo Senado em 2022.

A economista assumiu o cargo após uma votação apertada no Senado que terminou em empate depois que republicanos rejeitaram, em sua maioria, o seu nome. Ela passou por uma longa sabatina, em que suas qualificações foram questionadas, apesar de ela já ter trabalhado para o Departamento do Tesouro americano e para a Casa Branca.

O voto de Minerva foi da líder da casa, a então vice-presidente Kamala Harris. Após o sim da ex-adversária de Trump, a votação foi desempatada a favor de Lisa assumir o cargo.

Lisa Cook
Lisa Cook passou por longa sabatina no Senado, em que suas qualificações foram colocadas em xeque apesar do currículo extenso
Imagem: Jonathan Ernst/REUTERS

Nascida em 1964, ela tem cicatrizes por ter sido atacada na infância por segregacionistas quando foi matriculada em um ex-escola branca, segundo a rádio estatal NPR. O estado da Geórgia, em que cresceu, é parte dos sul dos EUA, onde a resistência ao movimento de direitos civis da população negra era grande.

Tanto ela quanto as irmãs foram as primeiras alunas negras da instituição. Lisa é uma das três filhas do capelão de um hospital batista, Payton B. Cook, e da professora de enfermagem da Georgia College, Mary Murray Cook. Ou seja, ela não foi a primeira a estudar em sua família.

Cook é doutora em economia e tem currículo com ampla formação em renomadas instituições. Ela se formou com distinção acadêmica como bacharela em física e filosofia na Spelman College, em Atlanta, e, de lá, também fez bacharelado em filosofia, política e economia na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ela cursou mestrado em filosofia na Universidade Cheikh Anta Diop, no Senegal, e doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley.

Ela se sentiu "inspirada" a seguir carreira na área de economia no seu doutorado após uma viagem em que escalou o Monte Kilimanjaro. Durante a subida pela montanha mais alta da África, na Tanzânia, ela conheceu um economista britânico que foi seu companheiro de viagem e ele acabou influenciando sua decisão, segundo o próprio Fed.

Lisa Cook
Lisa Cook é acusada por Trump, sem provas públicas, de ter fraudado documentos para obter uma hipoteca
Imagem: Ken Cedeno/REUTERS

Luta contra o racismo e as diferenças sociais

A diretora ainda passou boa parte de sua carreira acadêmica na Universidade Estadual de Michigan, onde era professora de economia e relações internacionais. Ela exerceu esta função até a indicação de Biden, e era conhecida no meio acadêmico por promover a diversidade no campo da economia. Ela foi uma das lideranças do programa de verão da Associação Econômica Americana, que ajudava a preparar estudantes de minorias para programas de pós nas ciências sociais, segundo o jornal "The New York Times".

Lisa já declarou publicamente que sua experiência com o racismo desde a infância moldou sua abordagem econômica. Um de seus artigos acadêmicos investiga como linchamentos e violências contra afro-americanos nos séculos 19 e 20 impactou o número de patentes a que se candidataram. Ela demonstra no texto que economias se tornam menos inovadoras e produtivas quando governos não garantem a segurança dos cidadãos.

Entre economistas, ela é conhecida como "dove" ou "pombinha", por apoiar a adoção de baixas taxas de juros. Apesar disso, tem votado a favor da manutenção de taxas atuais (entre 4,25 a 4,5% ao ano) feitas pelo presidente do Fed, Jerome Powell, que desagrada Trump. As tarifas do presidente passaram a aumentar os preços dos produtos no país e o banco tenta equilibrar a inflação com os juros mais altos.

Mas Trump quer taxa de juros de 1% ao ano. O republicano insiste que a política monetária "restritiva" tem atrapalhado o desenvolvimento econômico e o mercado de trabalho local.

Ex-aluna dela considera "revelador" que Trump tenha optado por demitir uma diretora que não decide sozinha ou comanda o Fed. "Estão atacando a percepção de quem constrói riqueza neste país, e estão usando uma mulher negra proeminente no espaço político e econômico, essencialmente tornando-a um exemplo. Estão tentando pintar esta mulher de cor como alguém que não é digna de riqueza", comentou Anna Gifty Opoku-Agyeman ao Times, a respeito da acusação sem provas contra a professora de falsificação de registros para ter benefícios em uma hipoteca.

