Lisa Cook, diretora do Fed (Federal Reserve), o Banco Central dos Estados Unidos, afirmou que não deixará o cargo na autoridade monetária. A manifestação surge pouco após o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar que iria retirá-la da instituição.

O que aconteceu

Cook afirma que permanecerá no Banco Central dos EUA. Em comunicado divulgado por seu advogado, a diretora do Fed afirma que "não há motivo legal" para a demissão anunciada por Trump. "Não vou renunciar", garantiu. Cook é a primeira mulher negra a alcançar um cargo de comando na autoridade monetária dos EUA.

Vou continuar a cumprir minhas funções para auxiliar a economia americana, como venho fazendo desde 2022.

Lisa Cook, diretora do Fed

Trump afirmou que a demissão de Cook seria "imediata". A motivação citada por ele para a demissão por justa causa, sem a apresentação de provas, seria a falsificação de registros para conquistar benefícios em uma hipoteca. O mandato da diretora no Fed, no entanto, termina somente em 2038.

O povo americano precisa ter plena confiança na honestidade dos membros encarregados de definir políticas e supervisionar o Federal Reserve.

Donald Trump

Ela votou a favor da manutenção da taxa de juros nos EUA. A pressão de Trump se virou contra Cook depois da última reunião da autoridade monetária. A diretora foi uma das integrantes favoráveis à permanência da taxa entre 4,25% e 4,5% ao ano.

Presidente critica o atual patamar dos juros nos EUA há meses. A avaliação do republicano considera que a política monetária "restritiva" tem atrapalhado o desenvolvimento econômico e o mercado de trabalho local. Ele também já ameaçou demitir o presidente do Fed, Jerome Powell.