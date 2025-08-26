Topo

Economia

Leilão da Caixa tem 514 imóveis em oferta e terrenos a partir de R$ 22 mil

Colaboração para o UOL

26/08/2025 12h33

A Caixa Econômica Federal vai realizar nos próximos dias um leilão com mais de 500 imóveis espalhados pelo Brasil.

O que aconteceu

Há opções de casas, apartamentos, terrenos, loja e galpão com mais de 40% de desconto. Os imóveis contemplam quase todos os estados do Brasil: AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE e SP, além do DF.

O leilão será na segunda-feira, 1º de setembro, às 10h (de Brasília). Ele acontece exclusivamente online, na modalidade Licitação Aberta, por meio do site da Porto Leilões.

O imóvel mais em conta é um terreno na cidade de Altos, no Piauí. Ele fica no bairro Boca de Barro, tem 200 m² e está com lance a partir de R$ 22 mil (com 42% de desconto).

Já o imóvel mais caro é uma casa dentro de um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, de R$ 1,06 milhão (com 36% de desconto). Ela tem 210 m² de área privativa, quatro quartos e cinco banheiros.

Para participar, é preciso realizar o cadastro gratuito na plataforma Porto Leilões e, em seguida, habilitar-se para o leilão. O pagamento, segundo o edital, deverá ser à vista (+ 5% da comissão do leiloeiro).

