Contas de luz mais baratas puxam 1ª queda da prévia de inflação em 2 anos

A prévia da inflação ficou negativa em 0,14% no mês de agosto, mostram dados apresentados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Puxado pela queda das contas de luz devido à distribuição do "Bônus de Itaipu", o resultado corresponde à primeira deflação registrada pelo IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15) em quase dois anos.

Como foi o IPCA-15

Prévia da inflação tem primeira deflação em 25 meses. A queda de 0,14% do índice de preços em agosto representa a primeira deflação do IPCA-15 desde julho de 2023 (-0,07%). O resultado também é o menor para meses de setembro de 2022 (-0,37%). No ano passado, a taxa para o mês foi de 0,19%.

IPCA-15 acumulado em 12 meses fica abaixo de 5%. Com a deflação registrada, o índice de preços passa a acumular alta de 4,95% entre setembro de 2024 e agosto deste ano. A variação acumulada é a menor desde o período encerrado em janeiro (4,5%). No mesmo intervalo do ano passado, a alta do indicador era de 4,35%.

Resultado segue acima do teto da meta de inflação. Apesar do recuo, a taxa acumulada do IPCA-15 ainda é superior ao limite da meta de inflação. A meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) determina que a inflação deve ser de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (entre 1,5% e 4,5%).

Inflação deve voltar à meta apenas no início de 2026. A projeção foi apresentada pelo presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, na carta enviada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para justificar o estouro da meta nos seis primeiros meses deste ano. "O compromisso do Banco Central é com a meta de inflação de 3%", diz a carta, que prevê o índice oficial de preços em 4,2% no próximo mês de março.

Contas de luz

Tarifas de energia elétrica recuam após três altas seguidas. O valor das contas de luz aparece 4,93% mais baixo neste mês. O alívio no bolso das famílias representa a primeira queda das tarifas de energia elétrica residencial desde abril. No acumulado deste ano, as despesas aparecem 1,5% mais caras, variação abaixo do IPCA-15 acumulado no mesmo período.

"Bônus de Itaipu" motiva a redução das contas de energia. A surpresa positiva das faturas surgiu com a distribuição de uma parcela de R$ 936,8 milhões do resultado positivo de comercialização da parte brasileira da Hidrelétrica Itaipu. O abatimento vale para os clientes residenciais ou rurais que tiveram consumo inferior a 350 kWh em pelo menos um mês do ano passado.

Desconto médio das contas de luz é estimado em R$ 11,59. A previsão apresentada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) considera que o abatimento chegará às tarifas de 97% dos consumidores residenciais e rurais. O valor dos descontos será descrito nas faturas com a inscrição "Bônus Itaipu" para todas as faturas emitidas até o dia 31 de agosto.

Bandeira tarifária inibe queda ainda maior das contas de luz. Um alívio ainda mais significativo das tarifas foi inibido pela adoção da bandeira tarifária vermelha Patamar 2 nas contas de energia elétrica residencial neste mês. A determinação eleva o valor das contas em R$ 7,87 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora). Em julho, a taxa extra foi de R$ 4,46 a cada 100 kW/h.

O que é o IPCA-15

Índice foi criado para apurar a variação dos preços nos 30 dias finalizados na metade de cada mês. O indicador começou a ser divulgado em maio de 2000 e representa uma prévia do IPCA, o índice oficial da inflação no país. Para este mês, a apuração refere-se ao período entre 16 de julho e 14 de agosto de 2025.

Indicador considera a evolução dos preços em nove grandes grupos. As análises levam em conta as variações apresentadas por itens das áreas de alimentação e bebidas, artigos residenciais, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e cuidados pessoais, transportes e vestuário.

Coleta de preços do IPCA-15 é feita em um período distinto do usado pelo IPCA. Com isso, o indicador demonstra qual será a tendência do resultado do mês. A análise tem como alvo a cesta de produtos consumidos pelas famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, residentes em 11 áreas urbanas do Brasil (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Distrito Federal).