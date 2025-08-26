Topo

Dólar recua após prévia de inflação e demissão de diretora do BC dos EUA

Dado Ruvic/Illustration/Reuters
Imagem: Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Do UOL, em São Paulo

26/08/2025 10h38

O dólar apresenta leve queda nos primeiros negócios do dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar a demissão de Lisa Cook, diretora do Banco Central norte-americano. Às 10h37, a moeda norte-americana recuava 0,1% e era comercializada por R$ 5,411.

O que está acontecendo

Dólar comercial abre o dia em leve queda. A cotação da moeda norte-americana ante o real cai desde os primeiros negócios da sessão. A baixa acompanha o desempenho dos últimos dois pregões, mas ainda enfrenta resistência para superar a barreira dos R$ 5,40 pela primeira vez desde o último dia 15.

Ontem, a moeda dos EUA recuou 0,19%. A segunda queda consecutiva da moeda norte-americana aconteceu com os investidores à espera dos dados econômicos a serem divulgados nesta semana. Entre os destaques que motivam a apreensão, aparecem a segunda prévia do PIB (Produto Interno Bruto) da economia norte-americana no segundo trimestre e dados sobre o mercado de trabalho nacional.

Demissão de Lisa Cook acende sinal de alerta. A decisão tomada por Donald Trump eleva a pressão da Casa Branca pela redução da taxa de juros da economia norte-americana. "O povo americano precisa ter plena confiança na honestidade dos membros encarregados de definir políticas e supervisionar o Federal Reserve", afirmou Trump no anúncio feito em uma rede social.

Prévia da inflação também atrai os olhares. Dados do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15) mostraram a primeira deflação desde setembro de 2023. O alívio no bolso dos brasileiros foi ocasionado pela queda dos preços das contas de energia elétrica, dos alimentos e dos combustíveis.

