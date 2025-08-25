Voz da dermatologista é forte no Brasil, diz fundadora de marca de skincare

Fundadora da Olera, Virginia Weinberg leva para dentro de casa a relação com os profissionais da dermatologia. Convidada do "Divã de CNPJ", ela conta que faz eventos a cada dois meses com dermatologistas para apresentar seus produtos aos profissionais, que recomendam tratamentos ao público final. "Fiz muita coisa na minha casa, e elas adoram, porque elas estão comigo, com a fundadora".

Esse relacionamento com os profissionais abre espaço para um ambiente de troca, que também é um espaço de venda, mas sem a relação tradicional de um representante comercial.

No Brasil, a voz da dermatologista é muito forte. Nosso trabalho com a dermatologista é essencial para que esse cruzamento aconteça. Virginia Weinberg

O catálogo de três produtos com bioativo do açaí amazônico tem fácil aceitação entre o público. "Uma vez que ele experimenta, ele volta", diz Weinberg . Para que Olera chegue a um público premium, que é o objetivo da marca, gerar a experimentação do produto é o ponto inicial para que o ecossistema de compra funcione.

Ao lado da voz da fundadora, a marca tem uma gerente comercial focada neste trabalho de relacionamento com as profissionais de saúde. O poder da indicação profissional fortalece a presença e a entrada do produto nos hábitos do público.

Eu trago a dermatologista para o universo da Olera através de eventos muito pequenos, exclusivos, muito sofisticados. Ela acaba querendo fazer parte desse universo. Quando ela olha para o feedback das pacientes dela, ela também está nessa jornada junto comigo. Hoje, a Olera está dentro de clínicas. Virginia Weinberg

CEO da Olera sobre skincare com ativo do açaí: 'Brasilidade sofisticada'

Com um bioativo que vem do açaí, fruta amazônica e popularmente brasileira, a marca de cuidados com a pele Olera quer levar a tecnologia e identidade nacionais para o mercado de skincare. É o que explica a fundadora da marca, Virginia Weinberg.

A gente queria trazer a brasilidade para o universo da marca sem ser caricato. Queríamos representar um Brasil que é um Brasil sofisticado, e que não é necessariamente é Brasil verde e amarelo. Virginia Weinberg

Apesar de já trabalhar em um mercado tecnológico e científico, Weinberg deu o primeiro passo no mundo da biotecnologia com a Olera. Economista de formação, trabalhou por anos no mercado financeiro, morou em diferentes países, e fez uma pausa na carreira para a maternidade, até retomar e começar a estruturar os primeiros passos da Olera.

Em uma viagem pela Amazônia em 2019, Virginia conheceu o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e o TI35, um extrato biotecnológico nacional da semente do açaí amazônico. Com outro grupo de pesquisadores, dessa vez do Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos, ela investigou a capacidade do fruto para uso em produtos de beleza. O TI35 tem alta capacidade antioxidante para neutralizar radicais livres, protegendo a pele do envelhecimento e conta com outros ativos que contribuem com o cuidado da pele.

Foram três anos de trabalho no desenvolvimento do ativo e da empresa, que hoje funciona com um time enxuto, de nove pessoas.

Com ativo de forte identidade Brasileira, Weinberg esperava com a Olera, colocar um produto nacional entre as escolhas de um público de alto poder aquisitivo. "Como eu vou fazer essa pessoa que vai para os Estados Unidos comprar skincare dela, voltar para o Brasil e falar 'isso é legal pra caramba', vou comprar e vou presentear a minhas amigas", diz.

Além da brasilidade, Olera apresenta uma opção de cuidados com a pele em poucos passos para valorizar a alta eficiência do produto e a praticidade. Ao todo, a marca apresenta três produtos em seu portfólio: uma loção de limpeza, um sérum de tratamento e um produto para a área dos olhos.

Perto de alcançar o equilíbrio entre as receitas e as despesas da empresa, Olera passa por uma mudança para fortalecer a sua imagem e se tornar mais atrativa para o mercado internacional.

É desafiador até hoje, estamos em um momento de transição de identidade visual, até por uma questão que é curiosa. O brasileiro ama a marca, o mercado internacional quer a marca um pouco mais brasileira. Virginia Weinberg.

