Trump ameaça China com tarifas de 200% caso exportações de ímãs não avancem

O presidente norte-americano Donald Trump ameaçou nesta segunda-feira (25) impor tarifas de cerca de 200% sobre os produtos chineses que entram nos Estados Unidos, caso Pequim não acelere as exportações de ímãs de terras raras.

"Eles precisam nos fornecer ímãs. Se não fornecerem, então aplicaremos tarifas em torno de 200%. Mas acredito que não teremos problema com isso", declarou Trump, ao lado do presidente sul-coreano Lee Jae-myung, em conversa com a imprensa no Salão Oval nesta segunda-feira (25).

A China é a maior produtora mundial de terras raras, usadas na fabricação de ímãs indispensáveis para a indústria automobilística, eletrônica e também militar.

No entanto, no início de abril, o governo chinês passou a exigir licença para exportar esses materiais estratégicos —uma decisão vista como represália às tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Naquele momento, Pequim e Washington mergulharam em uma guerra comercial, respondendo um ao outro com aumentos sucessivos de tarifas que chegaram a 125% e 145%.

Desde então, negociações entre as duas maiores economias do mundo reduziram parte da tensão, e o governo chinês se comprometeu a acelerar a concessão de licenças para determinadas empresas norte-americanas.

"Eu acho que temos uma ótima relação com a China. Conversei recentemente com o presidente Xi Jinping e, em algum momento deste ano, deveríamos visitar o país", acrescentou Trump.

Embora tenha reconhecido que Pequim possui "cartas na manga", ele fez questão de lembrar que "nós também temos algumas e bastante poderosas. Mas não quero usá-las, porque se o fizesse isso destruiria a China", acredita Trump.

Representantes norte-americanos e chineses já se encontraram três vezes nos últimos meses para tentar resolver pontos críticos de sua relação comercial.

Ao final dessas reuniões, os dois países concordaram em manter, respectivamente, tarifas de 30% e 10% que aplicam um ao outro, por 90 dias. Esse prazo já foi prorrogado duas vezes, a última até novembro próximo.

Por sua vez, Pequim conseguiu um alívio parcial nas restrições impostas pelos Estados Unidos à exportação de semicondutores de alta precisão ? setor em que as vendas para empresas chinesas haviam sido progressivamente limitadas, especialmente durante o governo do antecessor de Trump, Joe Biden.