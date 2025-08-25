Topo

Superbactéria em gado dos EUA ganha resistência e coloca humanos em risco

Rebanho infectado com superbactéria pode contaminar humanos Imagem: Mauro Pimentel/AFP

Uma superbactéria presente há anos em rebanhos de gado dos Estados Unidos pode contaminar humanos, revelou estudo da universidade americana Penn State.

O que aconteceu

A Salmonella Dublin está se espalhando entre americanos pelo consumo de carne, leite e queijo, segundo o estudo. O texto não revela quantas pessoas foram infectadas em 2025. Outra forma de contaminação é o contato direto com animais nas fazendas.

Em seres humanos, a bactéria pode causar infecção severa no sangue. Os casos são registrados principalmente entre trabalhadores de fazendas.

Os quadros mais graves podem levar a internação e até morte. Populações vulneráveis —como idosos, crianças e imunocomprometidos— correm mais perigo. Entre 2005 e 2013, 78% das infecções pela bactéria resultaram em internação, enquanto 4% dos pacientes morreram.

O aumento da resistência a antibióticos pode tornar o tratamento impossível. O estudo foi publicado na revista "Applied and Environmental Microbiology".

Os pesquisadores estudaram 2.150 cepas da Salmonella Dublin. Depois de analisarem o comportamento da bactéria em humanos, vacas e meio ambiente, os pesquisadores chegaram à conclusão de que as cepas são geneticamente semelhantes, aumentando o risco de circulação entre espécies.

Objetivo dos pesquisadores era identificar cepas mais resistentes a antibióticos. Foram analisadas 581 cepas presentes no gado; 664, em seres humanos e 905, presentes dos locais de produção de alimentos e fazendas. Os antibióticos tinham menos eficácia contra cepas encontradas no gado.

Os resultados [do estudo] são importantes porque mostram como a Salmonella Dublin está altamente conectada a humanos, animais e o ambiente. Portanto, os esforços para controlá-la precisam considerar essas três dimensões.
Erika Granda, líder do estudo

