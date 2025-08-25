O governo federal divulgou hoje que destinará R$ 12 bilhões em financiamentos para modernizar a Indústria brasileira. Os juros serão de no máximo 8,5% ao ano — ou 6,5 pontos percentuais abaixo da atual taxa Selic.

Serão R$ 10 bilhões do BNDES para a chamada "indústria 4.0" (da quarta revolução industrial, que integra tecnologias para otimizar a produção) em todo o país. A Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) destinará outros R$ 2 bilhões para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com o objetivo de reduzir diferenças tecnológicas entre as regiões do Brasil.

Como acessar o crédito

Para conseguir o financiamento, é preciso investir em robótica, inteligência artificial, computação na nuvem, sensoriamento, comunicação entre máquinas e internet das coisas. Quem produz esse tipo de tecnologia também é elegível. As empresas já podem solicitar o crédito, e as priemiras aprovações devem levar três semanas.

Empresas grandes podem solicitar crédito de até R$ 300 milhões para projetos de inovação tecnológica. Os interessados devem acessar o portal do cliente do BNDES e apresentar o projeto para investimento.

Pequenas e médias podem conseguir até R$ 50 milhões. Empresas desse porte podem fazer a solicitação direto ao BNDES ou por meio de bancos credenciados.

Pagamento dos empréstimos pode ser feito em até 10 anos. Isso inclui até dois anos de carência.

Objetivo é reduzir atrasos da indústria brasileira

Maquinário industrial brasileiro tem idade média de 14 anos, e 38% dos equipamentos estão próximos ou além do ciclo de vida ideal. Os dados são do governo federal.

Financiamento tem como foco aumentar produtividade e competitividade do Brasil no cenário internacional. O governo também aponta a iniciativa como uma forma de gerar novos empregos, cortar custos de manutenção e reduzir o consumo de energia.

Essa é uma linha de crédito que vai direto na competitividade, na produtividade e na eficiência: no setor que tem mais P&D [pesquisa e desenvolvimento], que mais precisa inovar, e que irradia isso para toda a indústria e para toda a economia.

Aloisio Mercadante, presidente do BNDES

Projeto faz parte programa Nova Indústria Brasil (NIB), que já aprovou R$ 220 bilhões em créditos desde 2024. O programa prevê que o governo federal alcançará, até dezembro de 2026, a marca de R$ 300 bilhões em financiamentos cedidos para desenvolver a indústria do Brasil.