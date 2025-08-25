Topo

Leilão do Itaú oferece 122 imóveis com lances de R$ 26 mil a R$ 2,5 milhões

25/08/2025 16h00

O Itaú Unibanco oferece um leilão com 122 imóveis espalhados por 16 estados do Brasil, além do DF.

O que aconteceu

O leilão está em andamento e chega ao fim hoje - o horário do término varia de acordo com o lote. Há opções de casas, apartamentos e salas comerciais nas seguintes regiões: BA, CE, ES, GO, MT, MS, MG, PR, PA, PE, RS, RJ, RO, SC, SP, TO e DF.

O imóvel mais barato é uma casa em São Gonçalo (RJ) com lance inicial de R$ 26,3 mil e 132 m². Já o mais caro é uma casa em condomínio de R$ 2,5 milhões, em Mogi das Cruzes (SP), com 897 m².

O leilão é online. Para participar, é preciso se cadastrar no site da Mega Leilões e selecionar o lote desejado.

Há opções de parcelamento até 78 meses. Os débitos e condomínio existentes serão quitados pelo Banco Itaú.

