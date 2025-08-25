Dólar abre a semana em leve alta em relação ao real

O dólar começou a semana em leve alta em relação ao real. Às 9h29, a moeda norte-americana apresentava variação positiva de 0,17% e era negociada por R$ 5,436.

O que está acontecendo

Dólar comercial inicia a semana em alta. A elevação da moeda norte-americana em relação ao real é observada desde os primeiros momentos desta sessão. O movimento mantém a divisa ainda abaixo da cotação de R$ 5,45. Na máxima do dia, a moeda era comercializada por R$ 5,437.

Na semana passada, o dólar subiu 0,5%. A alta foi motivada pelos temores de desdobramentos dos conflitos diplomáticos do Brasil com os Estados Unidos. Após o ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinar que os brasileiros não podem ser afetados em território nacional por leis estrangeiras relacionadas a atos cometidos em território nacional, a moeda norte-americana avançou 1,9% nas duas primeiras sessões da semana passada.

Alta da divisa foi contida no último pregão. O dólar recuou 0,95% ante o real na última sexta-feira. A queda ocorreu após o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, sinalizar para a possibilidade da autoridade monetária cortar os juros no próximo mês. A possibilidade aumenta as expectativas dos países emergentes, a exemplo do Brasil, que tendem a atrair mais investimentos devido aos retornos com taxas mais atrativas.

Mercado reduziu previsões para a inflação. Os analistas consultados semanalmente pelo BC (Banco Central) cortaram, pela 13ª semana consecutiva, as expectativas para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deste ano. Com a atualização, a estimativa recuou de 4,95% para 4,86%. Também foram reduzidas as projeções para 2026 (de 4,4% para 4,33%) e 2027 (de 4% para 3,97%).