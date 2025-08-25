Topo

Economia

Bradesco leiloa quatro imóveis comerciais pelo preço de um no RJ

Imóvel que vai a leilão na Rua da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro - Divulgação/Grupo Bradesco
Imóvel que vai a leilão na Rua da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro Imagem: Divulgação/Grupo Bradesco

Colaboração para o UOL

25/08/2025 15h56

O Grupo Bradesco está leiloando um pacote com quatro imóveis comerciais no Rio de Janeiro pelo preço de um.

O que aconteceu

O pacote será leiloado pela BSP Empreendimentos Imobiliários, do Grupo Bradesco, em parceria com a Vip Leilões, entre os dias 25 e 29 de agosto. O lance inicial é de R$ 10,2 milhões, valor equivalente ao de apenas uma unidade.

Relacionadas

Pagamento da sexta parcela do Pé-de-Meia começa hoje; veja calendário

Adcos: "Temos que desenvolver cem fórmulas para chegar a uma que seja boa"

Qual o valor do salário mínimo em Portugal, EUA, Canadá e outros países?

Um dos imóveis fica localizado em um dos endereços comerciais mais cobiçados do Rio de Janeiro: a Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema. A loja está atualmente locada para a rede RiHappy, com contrato vigente até 2027 e rendimento mensal de R$ 38.400, o que garante renda imediata ao comprador.

Os outros três imóveis, todos desocupados, estão localizados em pontos centrais da capital fluminense. Eles estão próximos a áreas de circulação intensa e em uma região que vem passando por projetos de revitalização e incentivo ao uso comercial e residencial.

O pacote será vendido de forma conjunta, ou seja: todos os quatro ativos devem ser arrematados juntos. Há possibilidade de parcelamento e desconto para pagamento à vista.

A participação no leilão é aberta ao público por meio da plataforma online da Leilão VIP. Mais informações e detalhes podem ser encontrados no site leilaovip.com.br.

O lote inclui:

  • Loja em Ipanema (Rua Visconde de Pirajá), atualmente alugada para a RiHappy
  • Três imóveis comerciais no Centro do Rio (ruas Conselheiro Saraiva, Dom Gerardo e Candelária)

Esse é um leilão raro. Além da renda imediata de um imóvel locado em uma das áreas mais nobres da cidade, o arrematante adquire três outros pontos comerciais no coração do Rio, com potencial de valorização e múltiplas possibilidades de uso Cristiana Boyadjian, CEO da Leilão VIP

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Economia

Prefeitura de SP anuncia mais de 1.800 vagas com salários de até R$ 5,8 mil

Leilão do Itaú oferece 122 imóveis com lances de R$ 26 mil a R$ 2,5 milhões

Bradesco leiloa quatro imóveis comerciais pelo preço de um no RJ

Adcos: "Temos que desenvolver cem fórmulas para chegar a uma que seja boa"

Pagamento da sexta parcela do Pé-de-Meia começa hoje; veja calendário

Qual o valor do salário mínimo em Portugal, EUA, Canadá e outros países?

Exportadoras têm de provar impacto do tarifaço para vender sem licitação

Fiemg propõe que governo tome medidas antidumping contra tarifaço de Trump

Tarifaço ameaça MPEs; diversificação e negociação são estratégias

Klein: Fed sinaliza corte de juros e abre caminho para BC reduzir Selic

Dólar perde ritmo e passa a cair; Bolsa engata nova alta