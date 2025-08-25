Bradesco leiloa quatro imóveis comerciais pelo preço de um no RJ

O Grupo Bradesco está leiloando um pacote com quatro imóveis comerciais no Rio de Janeiro pelo preço de um.

O que aconteceu

O pacote será leiloado pela BSP Empreendimentos Imobiliários, do Grupo Bradesco, em parceria com a Vip Leilões, entre os dias 25 e 29 de agosto. O lance inicial é de R$ 10,2 milhões, valor equivalente ao de apenas uma unidade.

Um dos imóveis fica localizado em um dos endereços comerciais mais cobiçados do Rio de Janeiro: a Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema. A loja está atualmente locada para a rede RiHappy, com contrato vigente até 2027 e rendimento mensal de R$ 38.400, o que garante renda imediata ao comprador.

Os outros três imóveis, todos desocupados, estão localizados em pontos centrais da capital fluminense. Eles estão próximos a áreas de circulação intensa e em uma região que vem passando por projetos de revitalização e incentivo ao uso comercial e residencial.

O pacote será vendido de forma conjunta, ou seja: todos os quatro ativos devem ser arrematados juntos. Há possibilidade de parcelamento e desconto para pagamento à vista.

A participação no leilão é aberta ao público por meio da plataforma online da Leilão VIP. Mais informações e detalhes podem ser encontrados no site leilaovip.com.br.

O lote inclui:

Loja em Ipanema (Rua Visconde de Pirajá), atualmente alugada para a RiHappy

Três imóveis comerciais no Centro do Rio (ruas Conselheiro Saraiva, Dom Gerardo e Candelária)