O bitcoin está acabando? Veja como a escassez da cripto mexe com o preço

O preço do bitcoin (BTC) já saltou 179.532.397,37% desde que foi criado há cerca de 16 anos, segundo dados da plataforma CoinMarketCap. Essa valorização foi impulsionada pela formação da indústria cripto, pela entrada de investidores de varejo e institucionais, pelo avanço da regulação e por fatores macroeconômicos. Mas há uma fator que também ajuda muito no preço e, às vezes, passa despercebido: a escassez.

O misterioso Satoshi Nakamoto, quando criou o bitcoin, no final de 2008, estipulou que apenas 21 milhões de unidades poderiam ser emitidos. Nesta segunda-feira (25), já circulam 19,9 milhões de BTC no mercado. Isso significa que falta cerca de 1 milhão de moedas para serem emitidas — um processo que deve se estender até o ano de 2140, segundo estimativas.

O motivo de essa emissão se prolongar por mais mais um século está em um mecanismo presente na programação do BTC chamado halving. A palavra vem de "half" — metade, na tradução para o português. Em resumo, o halving reduz pela metade a emissão de novas unidades da criptomoeda a cada quatro anos.

Para se ter uma ideia: entre 2009 e 2012, cerca de 7.200 bitcoins eram "produzidos" por dia. Após o quarto halving, ocorrido em 2024, esse número caiu para aproximadamente 450 diários. Nos próximos ciclos, a emissão deve ser reduzida a frações de BTC. Essa dinâmica torna o ativo deflacionário, em contraste com o dinheiro tradicional, que pode ser emitido livremente por governos.

"O halving é um evento extremamente importante, porque ele reduz pela metade a recompensa que paga-se aos mineradores, e aí diminui-se a emissão de novos bitcoins", diz José Artur Ribeiro, presidente da exchange de criptomoedas Coinext.

O efeito da escassez

Na teoria econômica, a escassez tende a elevar o preço de um bem no longo prazo, pois a oferta limitada encontra uma demanda que pode se manter ou crescer, explica Fernando Antônio de Barros Junior, professor do departamento de Economia da Fearp/USP (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo). "Esse mecanismo é descrito pela lei da oferta e da demanda: quanto menor a disponibilidade relativa de um ativo e maior seu valor percebido, maior será o preço de equilíbrio", afirma o professor.

Contudo, lembra ele, se a demanda não for sustentada, a escassez por si só não garante preços elevados. "Para que um bem seja valioso, é necessário haver demanda, ou seja, pessoas dispostas a comprá-lo ou utilizá-lo. Sem demanda, mesmo um recurso escasso pode ser irrelevante", diz.

Como anda a demanda pelo bitcoin?

A demanda pelo bitcoin continua crescendo, puxada principalmente pelos investidores institucionais. Segundo relatório de agosto deste ano da empresa cripto K33 Research, esses grandes compradores aumentaram sua exposição aos ETFs de bitcoin dos EUA em 64.983 unidades no segundo trimestre de 2025, elevando as participações institucionais a um recorde de US$ 33,6 bilhões.

Ao mesmo tempo em que essa entrada ajuda a impulsionar o preço da criptomoeda, também traz mais volatilidade. Isso porque investidores institucionais movimentam grandes quantidades de BTC e podem influenciar significativamente o mercado.

"Quando grandes players compram e seguram bitcoin em seus respectivos balanços, a quantidade disponível do mercado para negociação diminui. Isso pode sim gerar distorções de liquidez e aumentar a volatilidade, porque a oferta circulante fica então reduzida, mas a lógica da escassez de oferta máxima e limitada do bitcoin continua sendo válida, continua a mesma", diz Ribeiro, da Coinext.

Apesar da entrada cada vez mais intensa dos grandes investidores, a distribuição de bitcoin entre carteiras é relativamente pulverizada, segundo dados do BitInfoCharts, que se baseia em registros públicos da blockchain (nome da tecnologia que sustenta as criptos).

Hoje, quase 50 milhões endereços de carteiras (espaço virtual onde as criptos são mantidas) têm até US$ 1 em BTC, pouco mais de 24 milhões ultrapassam US$ 100, cerca de 13 milhões superam US$ 1.000, e aproximadamente 4,7 milhões têm acima de US$ 10 mil em BTC.

Já entre as carteiras mais abastadas de criptos, pouco mais de 1,1 milhão supera US$ 100 mil em unidades de BTC, apenas 166 mil concentram mais de US$ 1 milhão e somente cerca de 21 mil guardam acima de US$ 10 milhões.

Moeda para trocas

Um dos objetivos de Nakamoto ao criar o BTC era que ele fosse usado para pagamentos on-line diretamente entre duas pessoas, sem intermediação de bancos ou outras instituições. Ou seja, como uma moeda para trocas digitais. A escassez, no entanto, pode dificultar essa função.

Barros Junior explica que a oferta limitada do bitcoin pode estimular a estocagem da cripto como reserva de valor, em detrimento da utilização como meio de pagamento.

"Se as pessoas esperam que o preço aumente no futuro, tendem a reter bitcoins, reduzindo sua circulação em transações do dia a dia. Isso limita sua adoção como moeda corrente e favorece seu papel como ativo especulativo ou de proteção, semelhante ao ouro", afirma.

Ribeiro, da Coinext, avalia que, hoje, no mercado cripto, as stablecoins (criptomoedas atreladas a ativos como dólar ou euro) cumprem melhor o papel de meio de troca, ao mesmo tempo em que ajudam a dar liquidez ao BTC.

"As stablecoins oferecem estabilidade de preço e funcionam mais como um meio de pagamento ou liquidez, mas não têm tanto a característica de reserva de valor, a não ser que alguém queira ficar dolarizado, comprado em dólar, em vez de ficar em reais", diz.