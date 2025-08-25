Exportadoras têm de provar impacto do tarifaço para vender sem licitação
Empresas exportadoras que quiserem participar do programa de compra pública do governo federal sem licitação precisam comprovar que foram afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos.
O que aconteceu
A portaria foi publicada na última sexta-feira pelo governo Lula (PT). Oito produtos poderão ser comprados por União, estados e municípios para abastecer escolas públicas e formar estoque.
É preciso preencher o formulário de Declaração de Perda na Exportação. "Basta a empresa demonstrar que é exportadora ou o produtor mostrar que fornece para esta empresa esses produtos", explicou hoje o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura, Paulo Teixeira.
"Esses produtos poderão ser adquiridos pelos programas de compras públicas", afirmou Teixeira. Os empresários poderão vender sem licitação para três iniciativas: Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Nacional de Aquisição de Alimentos e Programa de Compras Institucionais.
O valor é calculado em real. "Nós não teremos como pagar preços de exportação, preços que são fixados em dólar. São preços que levam em consideração uma remuneração adequada ao produtor", afirmou o ministro.
A medida extraordinária tem prazo indeterminado. "É o tempo para a solução definitiva pelo tempo. É evidente que, se precisar, estender, nós vamos estender", afirmou o ministro.
Produtos perecíveis
A escolha se deu por produtos perecíveis e que "não têm solução imediata no mercado internacional". Na lista, estão incluídos açaí, água de coco, mel, castanha de caju, castanha-do-pará, manga, pescados e uva.aCafé e carne ficaram de fora por pedido dos produtores. "Há um sentimento de que a sociedade americana está reagindo e pressionando o governo americano para modificar o tarifaço em relação a esses produtos e eles [os produtores do setor] não veem essa necessidade de inclusão deles nesse programa de compras", afirmou Teixeira.
A medida provisória tem até 120 dias para ser aprovada no Congresso. Para Teixeira, a pressão dos produtores fará com que a pauta não sofra empecilhos no Legislativo, onde o governo tem minoria. "Que congressista não vai querer socorrer um produtor do seu estado?", questionou o ministro.
R$ 40 bilhões de crédito
O governo federal disponibilizou ainda R$ 40 bilhões em crédito para setores afetados pelo tarifaço e com queda no faturamento. Desde valor, R$ 30 bilhões sairão do FGE (Fundo Garantidor de Exportações), enquanto R$ 10 bilhões virão do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
Para conceder o crédito, o governo vai analisar o período em que ocorreu o impacto sobre o faturamento. Ele será medido entre julho de 2024 a junho de 2025. "A partir da segunda semana de setembro a gente inicia o processo de aprovação" do crédito, afirmou na sexta-feira Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.