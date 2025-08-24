Topo

Após tarifaço, serviços postais da Europa param de enviar produtos aos EUA

Funcionária do serviço postal carrega caixa lotada de votos no Estado do Oregon - Getty Images
Funcionária do serviço postal carrega caixa lotada de votos no Estado do Oregon Imagem: Getty Images

Do UOL*, em São Paulo

24/08/2025 15h03

Os serviços postais de diversos países na Europa anunciaram ontem (23) a suspensão do envio de encomendas para os Estados Unidos após o tarifaço imposto pelo presidente americano, Donald Trump, pôr fim a uma isenção para envio de produtos de baixo valor.

O que aconteceu

A suspensão se deve ao fim de uma isenção fiscal. A partir da próxima sexta-feira (29), vai acabar a isenção de tarifas para o envio de pacotes com valor inferior a US$ 800 (R$ 4.337,76, em valores de hoje) da Europa para aos EUA.

Só no ano passado foram enviados 1,3 bilhão de pacotes desse tipo. Esses bens somaram US$ 64,6 bilhões (R$ 350,2 bi), segundo a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

Ao menos sete países anunciaram a medida. Os serviços postais de Alemanha, Dinamarca, Suécia e Itália vão interromper o envio "imediatamente", enquanto França e Áustria farão isto na segunda-feira (25).

Já o Royal Mail, do Reino Unido, vai parar os envios na terça (26). A expectativa do serviço postal é que o prazo será suficiente para que os pacotes cheguem ao destino antes da tarifas começarem a valer. Itens do Reino Unido com valor superior a US$ 100 (R$ 542) serão taxados em 10%.

Tarifaço 'autodestrutivo' para os EUA

O tarifaço pode ser "autodestrutivo" para os EUA, afirmou o professor e economista da Universidade de Harvard, Dani Rodrik. "Há uma boa chance de que, no final das contas, isso seja autodestrutivo", afirmou Dani Rodrik, que na quarta-feira (20) participou do seminário Globalização, Desenvolvimento e Democracia, do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e da Open Society Foundations, no Rio.

Para Rodrik, o tarifaço frustrará os objetivos de Trump. A principal justificativa do republicano é usar o dinheiro das sobretaxas para reconstruir a indústria americana e beneficiar a classe média. "O problema com a América de Trump não é o nacionalismo econômico, é que Trump não está adotando políticas que sejam nacionalistas", disse.

Na verdade, não apenas não está claro de quem é o interesse [dessa política], mas posso dizer que não está servindo ao interesse econômico americano.
Dani Rodrik, economista

*Com Associated Press

