Topo

Economia

Governo lista alimentos tarifados por EUA que serão comprados sem licitação

Mulheres da Ilha de Jussara assumem a liderança na produção de açaí e transformam a realidade da comunidade - Anderson Coelho - 29.dez.2024/Reuters
Mulheres da Ilha de Jussara assumem a liderança na produção de açaí e transformam a realidade da comunidade Imagem: Anderson Coelho - 29.dez.2024/Reuters

Do UOL, em São Paulo

24/08/2025 19h14

Uma portaria publicada na sexta-feira pelo governo Lula (PT) definiu os alimentos que União, estados e municípios poderão comprar, sem licitação, de empresas do agronegócio que foram afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Oito produtos poderão ser comprados para abastecer escolas públicas e formar estoque:

  • açaí;
  • água de coco;
  • castanha de caju;
  • castanha-do-pará;
  • mel;
  • manga;
  • pescados (corvina, pargo, tilápia e outros peixes frescos, refrigerados ou congelados);
  • uva.

A lista pode aumentar. Avaliação depende dos ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura.

Para venderem aos governos, as empresas terão que provar que foram vítimas do tarifaço. É preciso preencher o formulário de Declaração de Perda na Exportação. Se forem autorizadas, poderão participar das compras públicas previstas no programa de socorro que o governo batizou de Plano Brasil Soberano.

O governo defende que as compras sem licitação vão garantir a sustentabilidade de alguns setores afetados pelas tarifas de 50% de Donald Trump. "São vários produtos que agora podem ser comercializados com o governo federal, estados e municípios, minimizando os impactos do tarifaço", afirmou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Crédito de R$ 40 bilhões

O governo federal disponibilizou R$ 40 bilhões em crédito para setores afetados pelo tarifaço e com queda no faturamento. Desde valor, R$ 30 bilhões sairão do FGE (Fundo Garantidor de Exportações), enquanto R$ 10 bilhões virão do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). "Quem perdeu mais de 5% de seu faturamento é a prioridade. A orientação do presidente (Lula) é que ninguém fique para trás", afirmou, na sexta, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Para conceder o crédito, o governo vai analisar o período em que ocorreu o impacto sobre o faturamento. Ele será medido entre julho de 2024 a junho de 2025. "A partir da segunda semana de setembro a gente inicia o processo de aprovação" do crédito, afirmou Mercadante, em coletiva de imprensa.

O acesso ao crédito será maior para quem tiver sido mais afetado. Empresas que tiverem seu faturamento com impacto igual ou superior a 20% do faturamento "poderão acessar todas as linhas e garantias", afirmou o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

Empresas terão que manter emprego

Ajuda só será dada a empresas que mantiverem funcionários. O governo vai monitorar a permanência e demissão de funcionários nas empresas beneficiadas. As demissões não serão proibidas, desde que haja novas contratações.

O modelo de crédito é semelhante ao que foi oferecido às empresas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado. "Temos experiência concreta, houve aprendizado importante", disse o presidente do BNDES. "Naquela ocasião, foi decisivo delimitar o alcance, a mancha de água, as empresas que estavam afetadas por essa mancha."

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Economia

Governo lista alimentos tarifados por EUA que serão comprados sem licitação

Após tarifaço, serviços postais da Europa param de enviar produtos aos EUA

Podcast do UOL revela abusos sexuais de professor em colégios de elite

PGE, Sefaz-SP, MP-BA, Unicamp e outros órgãos: concursos têm 14,4 mil vagas

Quais empresas são as campeãs do pagamento de dividendos do 2º trimestre?

Banco do Brasil tem sofrido ataque de bolsonaristas, diz Haddad

A 'ingerência' dos EUA no Brasil 'tem a ver' com terras raras, diz Haddad

Tarifaço pode ser 'autodestrutivo' para os EUA, diz economista de Harvard

Alckmin minimiza tarifaço sobre agro: 'Não vai cair o mundo'

Brasil não pode ser quintal de ninguém, e Trump é temporário, diz Haddad

Incerteza criada por Trump favorece especulação e abala bancos brasileiros