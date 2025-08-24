Podcast do UOL revela abusos sexuais de professor em colégios de elite

Estreia amanhã o podcast "O Professor e os Meninos: uma História de Abusos". Produção original do UOL Prime, a série revela como Carlos Veiga Filho, ex-professor de colégios de elite de São Paulo, foi acusado de crimes sexuais contra diversos alunos e condenado a 40 anos de prisão em fevereiro deste ano.

Apresentado pelas jornalistas Cris Fibe, colunista do UOL e autora do livro "João de Deus: o abuso da fé", Paula Sacchetta, documentarista, diretora e roteirista, e Camila Brandalise, repórter do núcleo de reportagens especiais do UOL, especializada na cobertura de assédio sexual e violência de gênero, o podcast investiga quando os crimes começaram, por que duraram tanto tempo e quem era Veiga longe dos muros das escolas.

Em 2023, uma conhecida me procurou para contar uma história que a perseguia há quase vinte anos. Ela estudou em um colégio tradicional de São Paulo e disse que um professor, Carlos Veiga Filho, abusava de meninos. Recentemente, tinha visto fotos suspeitas no Instagram dele e acreditava que ele ainda agia da mesma forma. Paula Sacchetta

Por que ouvir

Durante oito meses de investigação, a equipe do podcast conversou com 41 pessoas —incluindo ex-alunos, ex-funcionários, ex-professores, familiares e vítimas adultas, que choraram ao narrar abusos sofridos na adolescência.

As jornalistas também tiveram acesso ao processo contra Veiga, que incluía um laudo pericial com 319 fotos de pornografia infantil armazenadas em seu HD.

O podcast destrincha ainda a cultura do silêncio, reforçada por um dado pouco conhecido: até 2005 o Código Penal brasileiro mencionava o crime de "sedução" apenas contra meninas, ignorando a vulnerabilidade de meninos.

Relembre o caso

Carlos Veiga Filho lecionou durante décadas em escolas de elite do estado de São Paulo, onde cultivava a imagem de professor carismático: chamava os alunos pelos apelidos e mantinha a sala de aula sempre aberta —até ser preso, em junho de 2024, e depois condenado, em fevereiro de 2025, por abusar de três adolescentes no colégio Libere Vivere, na cidade de Serra Negra.

Com a prisão, novas vítimas surgiram, e as investigações mostraram que os abusos ocorriam há quase 40 anos, inclusive no Colégio Rio Branco, um dos mais tradicionais da capital paulista.

Como ouvir

O primeiro episódio do podcast "O Professor e os Meninos: uma História de Abusos" estará disponível em todas as plataformas do UOL a partir de amanhã.