Alckmin minimiza tarifaço sobre agro: 'Não vai cair o mundo'

O vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Planejamento, Indústria e Comércio, minimizou na manhã de hoje o tarifaço americano sobre os produtos agropecuários brasileiros. Ele disse que a preocupação maior do governo é com as empresas de manufatura, também sobretaxadas pelos Estados Unidos.

O que aconteceu

Alckmin afirmou que a maioria dos produtos agropecuários pode ser absorvida por outros países. Ele disse que "calçado, têxtil, são os que sofrem mais", embora "carnes, café, pescado, frutas" também tenham sido sobretaxados em 50% (10% em abril, 40% em julho). "Café, não vendi lá (nos EUA), vou vender em outro lugar", disse ele em evento na sede nacional do PT, em Brasília.

Já o produto manufaturado "é mais difícil de você realocar". "Acaba realocando, mas demora um pouco mais", disse ele, que comanda as negociações com o empresariado e com os Estados Unidos.

Porque comida, carne, eu não vendi lá, eu vou ter outros mercados. Não vai cair o mundo.

Geraldo Alckmin, vice-presidente

Para Alckmin, o Brasil se mantém competitivo no comércio internacional apesar do tarifaço. "Perdemos competitividade com os Estados Unidos, mas com o mundo não", disse ele ao lembrar que "nosso maior cliente é a China. Os Estados Unidos são o segundo".

Novos mercados

Produção de café na Paraíba; setor foi tarifado em 50% pelos EUA Imagem: Jheyson Dantas

Alckmin chamou a atenção para o empenho brasileiro em costurar novos acordos comerciais. "O acordo Mercosul-União Europeia é o maior da história. Os países da UE devem assinar [o tratado] até o fim do ano", afirmou ao lembrar de outras tratativas como a do Mercosul com o EFTA (Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça), Cingapura e Emirados Árabes Unidos.

A ordem, no entanto, continua sendo a de reduzir o percentual do tarifaço. "Nós não vamos desistir de baixar essa alíquota e incluir mais produtos (na lista de exceções)", afirmou. "A orientação do presidente Lula é negociar."



Para Alckmin, a medida dos EUA é "injustificada". "Dos dez produtos que [eles] mais exportam ao Brasil, oito não pagam imposto. É absolutamente zero. A [nossa] média tarifária é de 2,7%, baixíssima. E eles têm superávit na balança comercial, tanto de bens quanto de serviços."

Em 2024, o superávit dos EUA com o Brasil passou de US$ 25 bilhões. Os americanos só registraram saldo positivo na balança comercial com três dos 20 países mais ricos do mundo (G20): Brasil, Reino Unido e Austrália. "Não tem a menor justificativa colocar essa tarifa", afirmou.

Nem todo produto exportado pelo Brasil foi sobretaxado. Cerca de 42% deles ficaram de fora da alíquota de 50%, enquanto 16% foram incluídos em taxas que atingem outros países na mesma proporção, como é o caso do aço, alumínio e cobre.

Porém, cerca de 37% dos produtos nacionais vendidos nos EUA foram alvo dos 50%. "Ficamos com 10% mais 40%, o que dá 50%, e aí prejudica muito a exportação", disse.

Plano de socorro

Ontem, os detalhes do socorro emergencial às empresas afetadas foram divulgados. O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) vai oferecer linhas de crédito às companhias impactadas acima de 5% do faturamento. "A partir da segunda semana de setembro a gente inicia o processo de aprovação" do crédito, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante em coletiva de imprensa.

Benefício será maior para quem tiver sido mais afetado. Empresas que tiverem impacto igual ou superior a 20% do faturamento "poderão acessar todas as linhas e garantias", afirmou o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. O tarifaço já derruba exportações no Brasil.

O dinheiro sairá dos chamados "fundos garantidores". O FGO (Fundo Garantidor de Operações), que é operado pelo Banco do Brasil, vai receber um aporte de R$ 1 bilhão "e com esse aporte ele pode garantir em torno de R$ 2,5 bilhões de créditos", afirmou o diretor de Planejamento. "E você tem o FGI (Fundo Garantidor de Investimento), administrado pelo BNDES, que vai receber R$ 2 bilhões, e com esses R$ 2 bilhões ele tem potencial de garantir em torno de R$ 20 bilhões de créditos."